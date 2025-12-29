PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Körperverletzung durch Pfefferspray (24.12.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Mittwoch hat sich, gegen 17 Uhr, auf der Friedrichstraße eine Auseinandersetzung ereignet. Ein 29-Jähriger geriet vor der Anschrift Nummer 9 mit einem unbekannten Mann in Streit. In dessen Verlauf schlug der Täter den jungen Mann, zückte ein Pfefferspray und sprühte dem jungen Mann ins Gesicht. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier in Villingen und nimmt, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise entgegen.

