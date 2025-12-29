Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Körperverletzung vor Club an der Schützenstraße (28.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Am Sonntagmorgen hat sich, gegen 5 Uhr, vor einem Club an der Schützenstraße eine Körperverletzung ereignet. Aus unbekannter Ursache geriet ein 47-Jähriger mit einer Personengruppe um einen 27-Jährigen herum in Streit. Die Personengruppe schlug im Club so auf den 47-Jährigen ein, dass dieser schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Polizei wurde erst im Nachhinein durch Angehörige von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Hierzu erbittet das Polizeirevier Schwenningen Hinweise, die unter der Nummer 07720 / 85000, gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell