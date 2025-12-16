PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rabiate Ladendiebe +++ Bargeld und Schmuck erbeutet +++ E-Scooter gestohlen +++ Auto zerkratzt +++ Polizei stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer

Hofheim (ots)

1. Rabiate Ladendiebe,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Freitag, 12.12.2025, 19:35 Uhr

(ro)In Bad Soden waren am Freitagabend rabiate Ladendiebe zugange.

Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Königsteiner Straße meldete gegen 19:35 Uhr zwei in einem Pkw flüchtige Ladendiebe. Diese sollen zuvor einen Einkaufswagen mit diversen Schokoladentafeln und weiteren Waren beladen haben. Einer des Duos begab sich zur Kasse, um einige Waren zu bezahlen. Diesen Moment nutzte sein Begleiter, um den Markt mit dem vollbeladenen Einkaufswagen zu verlassen. Die beiden wurden beim Einladen des Diebesgutes in einen weißen Skoda Octavia mit Schweizer Zulassung von zwei Mitarbeitenden angesprochen. Während sich einer der beiden hinters Lenkrad setzte, schlug der andere eilig den Kofferraumdeckel zu und traf hierbei eine Mitarbeiterin am Kopf, bevor er sich ins Auto setzte. Anschließend fuhr der Skoda eilig in Richtung Höchst davon. Mehrere Streifen fahndeten nach den flüchtigen Ladendieben, konnten jedoch weder die beiden Männer noch den Skoda ausfindig machen.

Einer wird als 30 bis 35 Jahre alt, mit schwarzen kurzen Haaren und Vollbart sowie hoher Stirn beschrieben. Er trug einen beigen Pullover, ein schwarzes T-Shirt, dunkelblaue Jeans und schwarze Schuhe. Sein Begleiter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt sowie dunkelhaarig sein und einen Kurzhaarschnitt tragen. Bekleidet war er mit einem weißen Oberteil, weißen Jogginghosen mit schwarzen Streifen an den Seiten und weißen Schuhen.

Die Polizeistation Eschborn ermittelt und nimmt Hinweise zu den Personen oder dem Fahrzeug unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Bargeld und Schmuck erbeutet,

Kelkheim, Parkstraße und Hornau, Am Flachsland, Montag, 15.12.2025, 08:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(ro)In Kelkheim hatten es Einbrecher am Montag auf Schmuck und Bargeld abgesehen.

Die Täter näherten sich zwischen 08:30 Uhr und 21:30 Uhr über den rückwärtigen Bereich einem Mehrfamilienhaus in der Parkstraße und kletterten auf den Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss. Sie öffneten die Balkontür gewaltsam und drangen so ins Innere ein. Bei der Durchsuchung der Wohnräume nahmen sie Schmuck und Bargeld an sich und machten sie samt Beute anschließend aus dem Staub.

In Hornau suchte ein Unbekannter im Laufe des Tages eine Wohnung in der Straße "Am Flachsland" heim. Auch hier stieg der Täter auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses und drang über die Balkontür in die Wohnung ein. Als die Bewohnerin um 17:17 Uhr zurück in ihre Wohnung kam, sah sie noch, wie eine Person aus der Wohnung flüchtete. Anschließend musste sie feststellen, dass Schmuck fehlte. Eine Beschreibung des Täters konnte nicht abgegeben werden. Die eilig entsandten Streifen konnten den Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen. Ob noch weitere Personen an dem Einbruch beteiligt waren, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer (06196) 2073-0 Hinweise zu den Einbrüchen entgegen.

3. E-Scooter gestohlen,

Hofheim, Chinonplatz, Montag, 15.12.2025, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(ro)Am Montagmittag hat ein Unbekannter in Hofheim einen E-Scooter gestohlen.

Die Besitzerin hatte ihr Gefährt um 12:00 Uhr mit einem Kettenschloss gesichert am Chinonplatz abgestellt. Als sie um 13:00 Uhr dorthin zurückkehrte, fehlte von dem E-Scooter jede Spur. An dem Elektrokleinstfahrzeug war zuletzt das Kennzeichen "892 WNU" angebracht.

Die Polizeistation Hofheim bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um sachdienliche Hinweise.

4. Wohnmobil zerkratzt,

Flörsheim-Weilbach, Lessingstraße, Sonntag, 14.12.2025, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(ro)Im Flörsheimer Stadtteil Weilbach haben Unbekannte am Sonntag ein Wohnmobil zerkratzt.

Der Besitzer hatte seinen schwarzen Hymer Grand Canyon zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Lessingstraße abgestellt. Als er zum Camper zurückkam, musste er mehrere Kratzer im Lack feststellen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Sollten Sie in genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 in Verbindung.

5. Polizei stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer, Schwalbach, Sodener Straße, Dienstag, 16.12.2025, 02:10 Uhr

(ro)Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag einen alkoholisierten Fahrzeugführer im Bereich Schwalbach gestoppt.

Einer Streife der Polizeistation Eschborn fiel gegen 02:10 Uhr ein auffällig langsam fahrender VW Passat auf der Landesstraße 3014 auf, der nach links in die Sodener Straße einbog. Zudem schien der Fahrer Probleme zu haben, die Spur zu halten und fuhr in Schlangenlinien. Kurz darauf stoppte die Streife das Fahrzeug und kontrollierte den Fahrer. Hierbei stellte sie fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 1,8 Promille. Bei der Durchsuchung des 42-Jährigen fand ein Beamter mehrere Tausend Euro an Bargeld sowie zwei Führerscheine.

Der Passat-Fahrer musste die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm Blut von einem Arzt abgenommen wurde. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Kontrollierte einen gefälschten Führerschein mit sich führte. Die beiden Führerscheine sowie die Fahrzeugschlüssel des VW stellten die Polzisten sicher. Das Bargeld wurde vorerst wegen des Anfangsverdacht der Geldwäsche beschlagnahmt. Der Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell