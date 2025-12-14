PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schwerer Verkehrsunfall +++ Einbrüche in Einfamilienhäuser +++ Zahlreiche PKW-Einbrüche +++ Fahrt unter Drogeneinfluss

Hofheim

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3017 bei Hochheim-Massenheim

Unfallort: Landesstraße 3017, Gemarkung 65239 Hochheim - Massenheim

Unfallzeitpunkt: Samstag, 13.12.2025, gegen 12:50 Uhr

Am Samstag, den 13.12.2025, kam es gegen 12:50 Uhr auf der Landesstraße 3017 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines VW ID. die L 3017 aus Richtung Massenheim kommend in Fahrtrichtung Hofheim-Wallau. Etwa 200 Meter nach dem Ortsausgang von Massenheim beschleunigte der Fahrzeugführer sein Elektrofahrzeug, geriet dabei ins Schleudern und kam in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der VW ID. mit einem entgegenkommenden weißen BMW 318i.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Einbruch in Einfamilienhaus in Eschborn

Tatort: 65760 Eschborn, Berliner Straße

Tatzeit: Samstag, 13.12.2025, zwischen 14:45 Uhr bis 23:30 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich bislang unbekannte Täter zunächst in den rückwärtigen Bereich des Anwesens. Über die verschlossene Seiteneingangstür verschafften sie sich mittels eines bislang unbekannten Stichwerkzeugs gewaltsam Zugang zum Wohnraum. Hierbei wurde die Glasscheibe der Tür durchstochen und ein Loch geschaffen, wodurch die Tür geöffnet werden konnte. Im Anschluss durchsuchten die Täter die beiden Obergeschosse des Hauses und durchwühlten mehrere Kommoden. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie etwa 20 Uhren aus einer Schatulle sowie Goldschmuck in bislang unbekannter Menge und unbekanntem Wert. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

Sachschaden nach versuchtem Einbruch in Hochheim am Main

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Schlesierweg

Tatzeit: zwischen Sonntag, 07.12.2025 bis Samstag, 13.12.2025

Unbekannte Täter hatten es im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 07.12.2025, und Samstag, dem 13.12.2025, auf ein Reihenendhaus im Schlesierweg abgesehen.

Die Täter betrat zunächst unbefugt das Grundstück des Einfamilienhauses und begab sich anschließend in den rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Dort setzte er mehrfach mit einem Hebelwerkzeug an der Terrassentür an und versuchte insgesamt fünfmal, diese gewaltsam zu öffnen. Darüber hinaus wurden auch an einem rückwärtig gelegenen Fenster mehrere Hebelansätze festgestellt. Ein Eindringen in das Haus gelang den Tätern jedoch nicht, sodass es bei einem versuchten Einbruchsdiebstahl blieb. Durch die Hebelversuche entstanden an der Terrassentür sowie am Fenster Sachschäden in einer Gesamthöhe von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schlesierwegs gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

Zahlreiche Einbrüche in geparkte Pkw in Hochheim am Main

Tatort: 65239 Hochheim am Main, Stadtgebiet

Tatzeit: Samstag, 13.12.2025, zwischen 02:30 Uhr bis 03:30 Uhr

In der Nacht von Samstag, den 13.12.2025, kam es in Hochheim am Main zu einer Serie von Einbrüchen in geparkte Fahrzeuge. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen 02:30 Uhr und 03:30 Uhr in den Straßen Melibokusstraße, Uhlandstraße, Schillerstraße, Eugenie-Hummel-Ring, Warteweg sowie im Sigmund-Aschrott-Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Fahrzeuge mutmaßlich von zwei Tatverdächtigen angegangen. Aufgrund von vorhandenem Videomaterial mehrerer Zeuginnen und Zeugen konnte festgestellt werden, dass die Tatverdächtigen mit einem grauen oder weißen VW Golf die einzelnen Tatorte anfuhren. Der Beifahrer stieg jeweils aus und begab sich zu den abgestellten Fahrzeugen.

Auf bislang nicht eindeutig geklärte Weise gelang es dem Täter, die Fahrzeuge zu öffnen. Der Einsatz elektronischer Hilfsmittel zum Öffnen der Fahrzeuge kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Aus den Pkw wurden unter anderem Jacken, Geldbörsen, Schlüssel sowie CDs entwendet.

Die Regionale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ein entsprechendes Fahrzeug beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06196-2073-0 zu melden.

Fahren unter Drogeneinfluss in Kelkheim festgestellt

Tatort: 65779 Kelkheim, Kelkheimer Straße

Tatzeit: Sonntag, 14.12.2025, 01:15 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Kelkheimer Straße stellte eine Streife der Polizeistation Kelkheim am Sonntag, den 14.12.2025, gegen 01:15 Uhr eine Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss im Straßenverkehr fest.

Ein 18-jähriger Kelkheimer führte zu diesem Zeitpunkt seinen Seat Ateca im öffentlichen Verkehrsraum. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum. Ein durchgeführter Betäubungsmittel-Schnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf Cannabisprodukte sowie Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer vor Fahrtantritt eigenverantwortlich sicherstellen müssen, dass sie sich in einem nüchternen und fahrtüchtigen Zustand befinden. Das Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel stellt eine erhebliche Gefahr für sich selbst und andere Verkehrsteilnehmende dar.

Pressemeldung gefertigt von Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

