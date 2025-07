POL-HSK: E-Bikerin verletzt sich schwer bei Sturz auf Waldweg im Bereich Schmallenberg-Rimberg

Winterberg (ots) - Während einer Verkehrskontrolle am 05.07.2025 in den frühen Morgenstunden ergaben sich bei einer 37jährigen Autofahrerin Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenvortest verlief positiv. Die Betroffene wurde zur Entnahme einer Blutprobe der Polizeiwache Winterberg zugeführt. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Gerl. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

