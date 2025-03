Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Dortmund und Kreispolizeibehörde Unna: Zeugen nach Raubüberfall gesucht

Unna (ots)

Am Freitag, den 07.02.2025, kam es in der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 14.00 Uhr, zu einem schweren Raub in Unna. Hierbei befand sich ein 39-jähriger aus Dortmund zu Fuß auf der Schleiferstraße und wollte weiter auf die Gießerstraße. Zwischen dem DHL-Lager und der Firma Fiege wechselte der Mann den Gehweg in Richtung der Firma Fiege.

Auf dem Gehweg wurde er dann durch den Täter von hinten an seiner Jacke gepackt und nach hinten gerissen. Es kam zu einem Blickkontakt zwischen dem Geschädigten und dem Täter. Der Täter schlug dem Geschädigten ins Gesicht, woraufhin der Geschädigte zu Boden sackte. Hierbei wurde der Geschädigte massiv verletzt und blutete stark im Gesichtsbereich. Der Täter setzte sich auf den Geschädigten, entwendete die Armbanduhr des Geschädigten und flüchtete anschließend in Richtung Heerener Straße von der Tatörtlichkeit.

Nach Angaben des Geschädigten wurde er von zwei Zeugen auf den Einsatz eines Schlagrings aufmerksam gemacht.

Es werden dringend weitere Zeugen gesucht, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Sache machen können.

Hinweise an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell