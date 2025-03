POL-UN: Unna - Verbotenes Kraftfahrzeugrennen nach Rotlichtverstoß

Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (07.03.2025), 16.00 Uhr und Montagmorgen (10.03.2025), 06.45 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Kindertagesstätte an der Sugambrerstraße in Bergkamen. Entwendet wurde nichts. Hinweise zum Einbruch und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an: ...

