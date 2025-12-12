PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbrüche im Landkreis +++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter gelangt an Geld +++ Auseinandersetzung in Tankstelle +++

Hofheim (ots)

1. Einbruch über Balkon,

Kriftel, Paul-Duden-Straße, Donnerstag, 11.12.2025, 09:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(lr) Am Donnerstag kam es in Kriftel zu einem Einbruch in eine Wohnung. Zwischen 09:00 Uhr und 18:30 Uhr versuchten unbekannte Täter die Balkontür einer Wohnung in der Paul-Duden-Straße aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin zerbrachen sie die Glasscheibe und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Wohnung und entwendeten Bargeld, sowie eine Bankkarte. An der Balkontür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. In Mehrfamilienhaus eingebrochen,

Kriftel, Paul-Duden-Straße, Donnerstag, 11.12.2025, 16:45 Uhr bis 19:45 Uhr

(lr) Am Donnerstagabend kam es in Kriftel zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 19:45 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein gekipptes Fenster in der Paul-Duden-Straße Zutritt zu der Wohnung, indem sie dieses eintraten. Nachfolgend betraten sie die Wohnräume, aus welchen die unbekannten Täter Silber- und Goldmünzen entwendeten. Anschließend machten sie sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Liederbach a.T., Oberliederbach, Eichkopfalle, Donnerstag, 11.12.2025, 19:30 Uhr bis 23:45 Uhr

(lr) Donnerstagabend stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Liederbacher Ortsteil Oberliederbach ein. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 19:30 Uhr und 23:45 Uhr ein Fenster an dem Wohnhaus in der Straße "Eichkopfalle" auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Dort durchsuchten sie alle Wohnräume und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Kelkheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06195) 6949-0 entgegen.

4. Kiosk leergeräumt,

Sulzbach a.T., Hauptstraße, Freitag 12.12.2025, 03:30 Uhr

(lr) Am frühen Freitagmorgen verschafften sich Einbrecher unbefugt Zutritt zu einem Kiosk in Sulzbach und räumten diesen aus. Die unbekannten Täter kletterten über einen Zaun auf das Grundstück und schlugen gegen 03:30 Uhr eine Fensterscheibe ein, um Zugang zu dem Kiosk in der Hauptstraße zu erhalten. Aus diesem entwendeten sie Bargeld, sowie Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend machten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung aus dem Staub. Durch das gewaltvolle Eindringen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Falscher Microsoft-Mitarbeiter gelangt an Geld, Eschborn, Donnerstag, 11.12.2025

(fh)Am Donnerstag haben Microsoft-Betrüger einen Mann aus Eschborn hinters Licht geführt. Zunächst zeigte sein Computer ein Problem an, sodass er dann über eine angezeigte Service-Nummer um Hilfe bat. Jedoch wollte die Person am anderen Ende der Leitung dem Mann nicht helfen, sondern lediglich an sein Geld gelangen. Dies glückte leider, indem sie ihn unter Druck setzten und so zu mehreren Zahlungen bewegten

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen.

Keine Mitarbeitend einer seriösen Softwarefirma werden Sie unaufgefordert kontaktieren und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vorher noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

6. Auseinandersetzung in Tankstelle,

Flörsheim-Wicker, Kirschgartenstraße, Mittwoch, 10.12.2025, 17:50 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurde ein Mann in einer Wickerer Tankstelle nach einem Streit von zwei Unbekannten angegriffen. Ersten Erkenntnissen nach geriet der 50-Jährige im Verkaufsraum der Tankstelle zunächst mit einer Frau in Streit. Diese wiederum verständigte zwei Männer, die daraufhin mit einem Fahrzeug vorfuhren und den 50-Jährigen unvermittelt attackiert haben sollen. Dabei sei er bedroht, gewürgt, mit Schlägen traktiert und zu Boden gestoßen worden. Anschließend flüchteten die Männer mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Von ihnen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Personenbeschreibung Täter 1:

- männlich - 165 cm - ca. 30 Jahre alt - dunkle lockige mittellange Haare - kräftige Statur - schwarze Jacke mit weißen Flecken - Jeans

Personenbeschreibung Täter 2:

- männlich - 180 cm - ca. 25-35 Jahre alt - blonde kurze Haare (fast kahlköpfig) - dünne Statur - längere dunkelblaue Jacke - Jeans

Zeugen der Auseinandersetzung wenden sich bitte bei der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell