PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Geldschein geraubt +++ Widerstand geleistet +++ Einbruch in Baumarkt +++ E-Roller und Fahrrad gestohlen +++ Wohnmobil aufgebrochen +++ Unfall mit fünf Fahrzeugen am Wiesbadener Kreuz

Hofheim (ots)

1. Geldschein geraubt,

Flörsheim, Eisenbahnstraße, Dienstag, 09.12.2025, 08:00 Uhr

(ro)Am Dienstagmorgen wurde ein junger Mann in Flörsheim eines Fünf-Euroscheins beraubt. Der junge Mann war gegen 08:00 Uhr auf einem Fußweg zwischen der Eisenbahnstraße und der Andreas-Schwarz-Straße unterwegs, als er von einem Fremden abgepasst wurde. Dieser soll ihm ein Messer vorgehalten und Geld gefordert haben. Nachdem ihm der 20-Jährige einen Fünf-Euroschein in die Hand drückte, machte sich der Täter in Richtung der Andreas-Schwarz-Straße aus dem Staub. Die eilig entsandten Streifen konnten den Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen. Er wird als etwa 1,90 Meter groß, eher jüngeren Alters und dunkel gekleidet beschrieben. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover mit einem Emblem der Marke "Nike" auf der Vorderseite, dunkle Schuhe sowie einen schwarzen Schlauchschal, der Mund und Nase bedeckte. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

2. Widerstand geleistet,

Flörsheim, Dienstag, 09.12.2025, 16:35 Uhr

(ro)Ein Hochheimer hat am Dienstag nach seiner Festnahme Widerstand geleistet. Gegen 16 Uhr meldete eine Anwohnerin in Hochheim, dass eine Frau in der Wintergasse um Hilfe gebeten habe. Beim Eintreffen der Streifen flüchtete ein 35-Jähriger aus dem Fenster einer Wohnung, konnte aber kurz darauf festgenommen werden. In der Wohnung traf eine Streife die 56-Jährige an, die zuvor um Hilfe gebeten hatte. Der 35-Jährige hatte sie in der Wohnung aufgesucht, obwohl ein Kontakt- und Annäherungsverbot besteht. Der Mann soll sie zuvor auf den Boden gestoßen und ihr Handy entwendet haben. Auf dem Transport zur Dienststelle in Flörsheim sowie in der Gewahrsamszelle leistete der Festgenommene Widerstand. Verletzt wurde hierbei niemand. Das Mobiltelefon konnten die Beamten bei dem 35-Jährigen auffinden und sicherstellen. Da der 35-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut von einem Arzt abgenommen. Anschließend musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

3. Einbruch in Baumarkt,

Schwalbach, Katharina-Paulus-Straße, Mittwoch, 10.12.2025, 01:30 Uhr

(lr) In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in einen Baumarkt in Schwalbach ein. Gegen 01:30 Uhr versuchten die Täter die gläserne Eingangstür des Gebäudes in der Katharina-Paulus-Straße aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, fuhren sie mit einem Pkw die Tür ein. Bei ihren Einbruchsversuchen lösten sie einen Alarm aus und machten sich schnell von dannen. Ob etwas entwendet wurde ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Trotz intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Eine Beschreibung der Personen sowie des genutzten Fahrzeugs liegt derzeit nicht vor. Der Schaden an der Tür wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, setzen Sie sich mit der Kriminalpolizei unter der (06196) 2073-0 in Verbindung.

4. E-Roller und Fahrrad gestohlen,

Bad Soden, Mozartstraße, Montag, 08.12.2025, 13:00 Uhr bis Dienstag, 09.12.2025, 07:00 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Montag, 13:00 Uhr bis Dienstag, 07:00 Uhr kam es in Bad Soden in der Mozartstraße zum Diebstahl eines E-Scooters und eines Fahrrads. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Mehrfamilienhaus und entwendeten aus dem Keller sowohl einen schwarzen Roller der Marke "Ninebot" als auch ein Mountainbike. Kurz zuvor hatte ein Anwohner eine verdächtige Person im Haus angetroffen, die als männlich, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und zwischen 25 bis 30 Jahre alt beschrieben wurde und eine sportliche, aber kräftige Figur sowie schwarze Haare gehabt haben soll. Der Unbekannte trug einen grauen Parka. Inwieweit die Person in Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Wohnmobil aufgebrochen,

Schwalbach, Westring, Samstag, 06.12.2025, 12:00 Uhr bis Dienstag, 09.12.2025, 12:00 Uhr

(lr) Zwischen Samstag, 06.12.2025 und Dienstag, 09.12.2025 wurde ein Wohnmobil in Schwalbach aufgebrochen. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam über die Seitenscheiben des Wohnmobiles ein, welches in der Straße "Westring" abgestellt war, und gelangten so ins Innere des grauen Mercedes. Dort demontierten sie Radio, Navigationsgerät und Teile des Cockpits, bevor sie sich samt Beute aus dem Staub machten.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

Meldung der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Unfall mit fünf Fahrzeugen am Wiesbadener Kreuz, Hofheim, Bundesautobahn 66, Mittwoch, 10.12.2025, 06:50 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen ist es am Wiesbadener Kreuz zu einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 23-Jährige befuhr mit einem Opel die A 66 von Wiesbaden kommend in Richtung Frankfurt. Am Wiesbadener Kreuz stockte der Verkehr, weshalb die Frau ihren Pkw auf die linke Fahrspur steuern wollte. Hierbei fuhr sie allerdings gegen das Heck des vorausfahrenden Mercedes und schob diesen so gegen einen davor befindlichen Ford. Die 23-Jährige verlor hierdurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach links. Eine nachfolgende 30-Jährige in einem Audi fuhr gegen die Front des sich drehenden Opel. Zudem kam es zu einer weiteren Kollision mit einem anderen Opel Corsa. Alle sechs Fahrzeuginsassen der fünf Fahrzeuge wurde vom Rettungsdienst untersucht und zur Vorsicht mit in Krankenhäuser genommen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten kam es zu Fahrstreifensperrungen, was zu einem langen Rückstau führte. Den Schaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 60.000 EUR.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell