POL-MTK: Handfeste Auseinandersetzung im Bus +++ Einbrecher unterwegs +++ dreiste Ladendiebe gehen leer aus +++ Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Hofheim (ots)

1. Handfeste Auseinandersetzung im Bus,

Flörsheim, Wickerer Straße, Samstag, 06.12.2025, 19:30 Uhr

(md)Am Samstagabend kam es in einem Linienbus in Flörsheim zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Zunächst begannen ein 57-jähriger Mann aus Rüsselsheim und ein 42-jähriger Flörsheimer an einer Bushaltestelle in der Wickerer Straße einen verbalen Streit. Als der Rüsselsheimer eine Bierflasche in bedrohlicher Weise erhob, konnte der Flörsheimer dies verhindern. Im Anschluss setzte sich der Streit im Bus fort, wobei der Flörsheimer leicht im Gesicht verletzt wurde. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

2. Einbrecher unterwegs,

Kelkheim, Breslauer Straße, Sonntag, 07.12.2025, 00:15 Uhr

(md)In der Nacht zum Sonntag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Breslauer Straße in Kelkheim. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Täter hatten sich über ein Küchenfenster Zugang verschafft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden. Hinweise werden auch zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen oder Personen erbeten.

3. Dreiste Ladendiebe gehen leer aus,

Kelkheim, Wilhelm-Dichmann-Straße, Samstag, 06.12.2025, 17:30 Uhr

(md)Am Samstagnachmittag versuchten zwei Frauen, Artikel aus der Verkaufsauslage eines Geschäfts in der Wilhelm-Dichmann-Straße zu stehlen. Die Frauen versteckten die gestohlenen Waren unter ihrer Kleidung. Als sie jedoch von aufmerksamen Zeugen angesprochen wurden, fiel das Diebesgut zu Boden und die Täter flüchteten. Dabei wurden sie von zwei weiteren Männern unterstützt, die gemeinsam mit den Frauen in Richtung Frankenallee flüchteten. Die beiden Frauen waren mit Kopftüchern und Röcken bekleidet, die Männer etwa 170 cm groß und in dunklen Jogginghosen. Möglicherweise waren die flüchtigen Personen mit einem Fahrzeug mit französischer Länderkennung unterwegs. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

4. Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt,

Eppstein, Bergstraße, 07.12.2025, 00:20 Uhr

(md)Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Eppstein, als ein 14-jähriger Eppsteiner mit einem 15-jährigen Beifahrer einen PKW steuerte und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der junge Fahrer überfuhr ein Verkehrsschild und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Zaun einer Schule. Beide Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen ergaben, dass der 14-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Bei dem PKW entstand ein Totalschaden. Im Anschluss wurde die Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

