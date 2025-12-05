PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vor Supermarkt angegangen +++ Ordnungspolizist bedroht und beleidigt +++ Trickdieb bestiehlt Frau +++ Mann bestohlen

Hofheim (ots)

1. Vor Supermarkt angegangen,

Hochheim, Königsberger Ring, Donnerstag, 04.12.2025, 11:00 Uhr

(ro)In Hochheim ist eine Frau am Donnerstagmorgen körperlich angegangen worden. Ein Unbekannter sprach die Frau vor einem Supermarkt im Königsberger Ring an, da er sich von ihr angestarrt fühlte. Sein Komplize schlug daraufhin der Hochheimerin unvermittelt ins Gesicht. Anschließend verdrückten sich die beiden, sodass die entsandte Streife das Duo nicht mehr ausfindig machen konnte. Der Mann, der die Frau ansprach, wird als etwa 1,75 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er soll eine helle Mütze, eine helle Jacke, Jeans sowie Stiefel getragen und eine Flasche mit Alkohol in der Hand gehalten haben. Sein Begleiter soll ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Gestalt gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke. Die Polizeistation Flörsheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Ordnungspolizist bedroht und beleidigt, Liederbach, An den Hofgärten, Donnerstag, 04.12.2025, 10:35 Uhr

(ro)Ein Mann hat am Donnerstagmorgen in Liederbach einen Ordnungspolizisten bedroht und beleidigt. Gegen den 35-Jährigen wird nun ermittelt. Weshalb der Mann dem Mitarbeiter der Ordnungspolizei in der Straße "An den Hofgärten" den Mittelfinger zeigte und ihn mit Worten bedrohte, ist nun auch Gegenstand der Ermittlungen, die von der Polizei in Kelkheim geführt werden.

3. Trickdieb bestiehlt Frau,

Flörsheim, Wickerer Straße, Donnerstag, 04.12.2025, 11:45 Uhr

(ro)Am Donnerstag ist in Flörsheim eine Frau von einem Trickdieb bestohlen worden. Eine Flörsheimerin wurde gegen 11:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums an der Wickerer Straße von einem Unbekannten in dunkler Kleidung angesprochen. Der Mann fragte nach der Nummer eines Automobilclubs. Während die Angesprochene ihre Mitgliedskarte aus dem Portemonnaie holte, nutzte der Unbekannte die Gelegenheit und griff mehrfach hinein. Im Anschluss soll er in einen weißen Kleinwagen gestiegen sein. Obwohl die Frau ihn aufgefordert hatte, dies zu unterlassen, musste sie im Nachgang feststellen, dass Bargeld fehlte. Der Mann wird als etwa 45 bis 50 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß und als dunkelhäutig mit dunkelbraunen kurzen Haaren beschrieben. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Mann bestohlen,

Bad Soden, Am Bahnhof, Dienstag, 02.12.2025, 01:00 Uhr

(ro)In Bad Soden haben Unbekannte am Dienstag die Bauchtasche eines Mannes gestohlen. Der Mann hatte sich am Bahnhof offensichtlich betrunken zum Schlafen gelegt, als ihm gegen 01:00 Uhr mehrere Personen die Bauchtasche entwendet haben sollen. In dieser befanden sich auch die Geldbörse sowie Ausweisdokumente des Mannes. Eine nähere Beschreibung zu den Tätern liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

