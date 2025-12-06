PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizeibeamte angegriffen +++ Einbruch in ein Mehrfamilienhaus +++ Versuchter Einbruch in Stadthalle +++ Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1.Polizeibeamte angegriffen,

Kriftel, Hattersheimer Straße 1, Freitag, 05.12.2025, 23:50 Uhr

(dg)Ein 26-jähriger Mann sorgte am Freitagmittag für einen Polizeieinsatz in Kriftel. Die Polizei wurde zu einem Supermarkt in der Hattersheimer Straße in Kriftel gerufen, da es dort zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen gekommen sein soll. Als die Polizei eintraf versuchte sich einer der Parteien den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen und griff hierbei einen der Polizisten an. Er wurde daraufhin festgenommen und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

2.Einbruch in ein Mehrfamilienhaus,

Kelkheim (Taunus), Am Schieferberg, Freitag, 05.12.2025, zwischen 18:30 Uhr und 19:20 Uhr

(dg)Am Freitagabend verschafften sich Einbrecher zutritt zu einem Einfamilienhaus in Kelkheim. Zwischen 18:30 Uhr und 19:20 Uhr näherten sich Unbekannte dem Einfamilienhaus. Dort hebelten sie mit unbekanntem Werkzeug ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Diebe sämtliche Räume nach Bargeld und Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0.

3.Versuchter Einbruch in Stadthalle,

Hattersheim am Main, Karl-Eckel-Weg, Dienstag, 02.12.2025, 10:00 Uhr bis Freitag, 05.12.2025, 09:00 Uhr

(dg)In der Zeit von Dienstag bis Freitag versuchten Einbrecher sich Zutritt zu der Stadthalle in Hattersheim zu verschaffen und scheiterten. Die Unbekannten betraten das freizugängliche Gelände und machten sich an einer Seitentür zu schaffen. Hier scheiterten sie jedoch bei dem Versuch die Tür aufzuhebeln. Ohne Beute flüchteten die Täter von der Örtlichkeit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4.Verkehrsunfallflucht,

Hofheim-Marxheim, Klarastraße 2, Freitag, 05.12.2025, von 16:30 Uhr bis 17:10 Uhr

(dg) Ein Unbekannter verursachte am Freitagnachmittag einen Unfall im Hofheim-Marxheim und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacher touchierte beim Vorbeifahren ein geparkten VW Golf in der Klarastraße in Höhe der Hausnummer 2. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell