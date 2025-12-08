PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Tacho ausgebaut +++ Diesel abgezapft +++ Mit Laternenmast kollidiert - danach geflüchtet

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Soden, Händelstraße, Samstag, 06.12.2025, 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr

(ro)Unbekannte hatten am Samstag ein Einfamilienhaus in Bad Soden im Fokus. Die Täter näherten sich zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr dem Anwesen in der Händelstraße und hebelten mehrfach vergeblich an einem Fenster. Schließlich drangen sie gewaltsam über die Terrassentür ins Innere ein und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Sie stießen auf eine Handtasche, aus der sie ein hochwertiges Portemonnaie samt Inhalt entwendeten. Samt Beute machten sie sich unerkannt aus dem Staub. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

2. Tacho ausgebaut,

Hattersheim, Auf der Roos und Astrid-Lindgren-Straße, Freitag, 05.12.2025, 21:00 Uhr bis Samstag, 06.12.2025, 07:00 Uhr

(ro)In Hattersheim haben Diebe im Verlauf der vergangenen Woche die Tachometer zweier Transporter ausgebaut und gestohlen. Die Täter näherten sich zwischen Freitagabend, 05.12.2025, und Samstagmorgen, 06.12.2025, einem in der Straße "Auf der Roos" abgestellten, weißen Mercedes Sprinter und drangen gewaltsam ins Innere ein. Hier bauten sie die Instrumententafel aus und flüchteten samt Beute. In der Astrid-Lindgren-Straße machte sich ersten Erkenntnissen zufolge gegen 03:20 Uhr in der Nacht zum Samstag eine Person an einem weißen Mercedes Sprinter gewaltsam zu schaffen und baute ebenfalls den Tachometer aus, bevor er damit verschwand. Bei dem Täter soll es sich um einen dunkel gekleideten Mann handeln, der ein dunkles Basecap trug und ein dunkles Fahrrad mit schwarzem Gepäckträger mit sich führte. Inwieweit die beiden Diebstähle in Zusammenhang stehen, ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei nimmt Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Diesel abgezapft,

Eschborn, Fasanenweg, Donnerstag, 04.12.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 05.12.2025, 07:30 Uhr

(ro)In Eschborn waren in den vergangenen Tagen Spritdiebe am Werk. Die Täter begaben sich zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Freitag, 07:30 Uhr unbeobachtet zu einem Baustellengelände im Fasanenweg. Dort war eine gelbe Baumaschine der Marke "CAT" abgestellt. Die Diebe öffneten den Tank und zapften circa 100 Liter Diesel daraus ab. Mit der Beute verschwanden die Diebe anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 9695 -0 erbeten.

4. Mit Laternenmast kollidiert - danach geflüchtet, Eschborn, Berliner Straße, Freitag, 05.12.2025, 21:10 Uhr

(ro)In Eschborn ist ein Fahrzeug am Freitagabend mit einem Laternenmast kollidiert, die Insassen flüchteten. Der Polizei wurde gegen 21:10 Uhr gemeldet, dass soeben ein schwarzer 3er BMW gegen einen Laternenmast in der Berliner Straße gefahren und anschließend zwei Personen aus dem Fahrzeug gesprungen und in Richtung der Sossenheimer Straße weggerannt seien. Die entsandten Streifen konnten den beschädigten Pkw mit HOM-Kennzeichen (Homburg/Saarland) vor Ort auffinden und stellten diesen sicher. Die Flüchtigen konnten trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei sucht nun nach den beiden Personen. Es soll sich um zwei schwarz gekleidete männliche Jugendliche mit schmaler Statur gehandelt haben, die beide etwa 1,60 bis 1,75 Meter groß gewesen seien. Der Fahrer habe dunkle gelockte Haare gehabt. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Wer kann Hinweise zu den Fahrzeuginsassen oder zum Unfallhergang geben? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0.

