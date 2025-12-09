PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Exhibitionist am Marktplatz +++ Unfallfluchten +++ Kontrollen zur dunklen Jahreszeit

Hofheim (ots)

1. Exhibitionist am Marktplatz,

Schwalbach, Marktplatz, Montag, 08.12.2025, 19:30 Uhr

(ro)Am Schwalbacher Marktplatz hat am Montagabend ein Exhibitionist sein Unwesen getrieben. Der Mann saß gegen 19:30 Uhr auf einer Treppe und starrte zwei vorbeigehende Jugendliche an. Hierbei hatte er sein Geschlechtsteil entblößt und manipulierte daran herum. Die beiden Mädchen gingen schnell weiter und verständigten die Polizei. Die entsandte Streife konnte den dunkel gekleideten Mann nicht mehr ausfindig machen. Er wird als etwa 40 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, dunkelhäutig sowie mit dunklen, zerzausten kurzen Haaren und ungepflegtem Erscheinungsbild beschrieben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher flüchtet, Hattersheim, Karl-Eckel-Weg, Montag, 08.12.2025, 12:45 Uhr bis 18:25 Uhr

(ro)In Hattersheim hat ein Verkehrsteilnehmer am Montag ein geparktes Auto beschädigt und sich danach unerlaubt entfernt. Der Besitzer hatte seinen VW Multivan zwischen 12:45 Uhr und 18:25 Uhr auf einem Parkplatz im Karl-Eckel-Weg abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der VW rechts beschädigt worden war. Die Verursacherin oder der Verursacher flüchtete, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von rund 8.000 Euro zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Unfallflucht - Kia beschädigt,

Hofheim, Brühlstraße, Freitag, 05.12.2025, 10:00 Uhr bis Montag, 08.12.2025, 05:00 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen kam es in Hofheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Montagmorgen musste der Besitzer eines in der Brühlstraße abgestellten, grauen Kia Rio feststellen, dass sein Fahrzeug von einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren gestreift wurde. Die Fahrerin oder der Fahrer dieses Fahrzeugs machte sich aus dem Staub, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern. Hinweise zur Unfallflucht nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Kontrollen zur dunklen Jahreszeit,

Hofheim, Zeilsheimer Straße, Montag, 08.12.2025, 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr

(ro)Am Montag hat die Polizeidirektion Main-Taunus zusammen mit der Polizeidirektion Hochtaunus sowie Unterstützungskräften des Hessischen Präsidiums für Einsatz in Hofheim Kontrollen anlässlich der dunklen Jahreszeit durchgeführt. Hierbei wurden zwischen 16:00 Uhr und 24:00 Uhr 28 Fahrzeuge und 36 Personen kontrolliert. Für insgesamt drei Personen endete die Fahrt an der Kontrollstelle in der Zeilsheimer Straße. Ein 34-Jähriger war ohne Führerschein unterwegs, bei einem 24-Jährigen bestand der Verdacht, dass er unter Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Gegen einen Insassen eines Baustellenfahrzeugs lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein vor. Nach seiner Festnahme und der anschließenden Zahlung eines vierstelligen Betrags konnte dieser abgewendet werden und der 53-Jährige durfte die Dienststelle wieder verlassen. Gegen den Halter eines VW musste ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahr-Steuergesetz eingeleitet werden, da er mit serbischer Zulassung unterwegs war, obwohl er einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. In einem Mercedes fanden die Beamten ein Springmesser im Handschuhfach auf und stellten dieses sicher. Der Besitzer muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Zudem zeigten uniformierte Beamtinnen und Beamte Präsenz in den Wohngebieten im Bereich Bad Soden. Verstöße oder Auffälligkeiten in Bezug auf Wohnungseinbrüche stellten sie nicht fest. Allerdings ist die Polizei insbesondere im Kampf gegen den Einbruchdiebstahl auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Die Polizei kann nie überall sein. Umso wichtiger ist es, dass verdächtige und ungewöhnliche Wahrnehmungen sofort über den polizeilichen Notruf 110 gemeldet werden. Oftmals gehen Hinweise verspätet ein; dies erschwert die Ermittlungen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell