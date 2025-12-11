PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Einbrüche im Kreisgebiet +++ Hochwertiger Range Rover gestohlen +++ Kabel im Visier von Dieben +++ Ohne Führerschein Unfall gebaut

Hofheim (ots)

1. Bargeld und Schmuck erbeutet,

Kelkheim-Fischbach, In der Eulsheck, Mittwoch, 10.12.2025, 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr

(ro)Am Mittwoch hatten es Einbrecher in Kelkheim-Fischbach auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Die Täter näherten sich zwischen 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr dem Wohnhaus in der Straße "In der Eulsheck" und drangen gewaltsam über die Terrassentür in Innere ein. Dort durchsuchten sie die Wohnräume und stießen auf Schmuck und Bargeld. Samt Beute machten sich die Einbrecher unbemerkt aus dem Staub. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Schwalbach, Bahnstraße, Mittwoch, 10.12.2025, 16:30 Uhr bis 19:45 Uhr

(ro)In Schwalbach haben Unbekannte am Mittwoch ein Einfamilienhaus heimgesucht. Zwischen 16:30 Uhr und 19:45 Uhr machten sich die Täter mit einem Hebelwerkzeug an einem Fenster des Anwesens in der Bahnstraße zu schaffen. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen und ließen Schmuck sowie Bargeld mitgehen, bevor sie die Flucht ergriffen. Hinweise bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 an die Kriminalpolizei.

3. Terrassentür aufgehebelt,

Bad Soden-Neuenhain, Sandwiese, Mittwoch, 10.12.2025, 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr

(ro)Am Mittwoch haben Einbrecher die Terrassentür einer Wohnung in Bad Soden-Neuenhain aufgehebelt. Die Täter gelangten zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr über eine Treppe auf die Terrasse des Mehrfamilienhauses in der Straße "Sandwiese" und öffneten die dortige Tür gewaltsam. Im Inneren stießen sie auf Schmuck, den sie an sich nahmen, bevor sie von dannen zogen. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Hochwertiger Range Rover gestohlen,

Eschborn, Odenwaldstraße, Mittwoch, 10.12.2025, 04:00 Uhr

(fh)In Eschborn kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Diebstahl eines hochwertigen Range Rovers. Gegen 04:00 Uhr begaben sich die Diebe zu dem Fahrzeug mit den Kennzeichen "MTK-BZ 50" welches in einer Einfahrt in der Odenwaldstraße stand und gelangten unbemerkt in dessen Besitz. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer verwendeten. Ein solches Gerät ermöglicht es Tätern, die Signale der Keyless-Go-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen

5. Stromkabel von Weihnachtsmarkt gestohlen, Hattersheim, Sarceller Straße, Dienstag, 09.12.2025, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 10.12.2025, 11:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochvormittag haben Langfinger in Hattersheim mehrere Meter Kabel gestohlen. In einem unbeobachteten Moment suchten sie die anlässlich des anstehenden Weihnachtsmarkts in der Sarceller Straße ausgelegten Stromkabel auf, trennten diese mit einem Werkzeug vom Stromkasten und stahlen diese.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Kupferkabel von Baustellengelände gestohlen, Flörsheim-Wicker, Fuchstanzstraße, Dienstag, 09.12.2025, 20:30 Uhr bis Mittwoch, 10.12.2025, 12:00 Uhr

(fh)In der Nacht zu Mittwoch haben Kupferdiebe in Flörsheim-Wicker zugeschlagen. Zu einem unbekannten Zeitpunkt betraten sie ein im Rohbau befindliches Kindergartengebäude in der Fuchstanzstraße, öffneten dort gewaltsam einen Stromkasten und stahlen anschließend knapp 100 Meter Kabel. Mit dieser Beute gelang ihnen unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0.

Autobahnpolizei

1. Ohne Führerschein Unfall gebaut,

Hochheim, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 10.12.2025, 10:45 Uhr

(wie) Am Montagvormittag hat eine Frau im Wiesbadener Kreuz einen Unfall verursacht, sie wurde dabei verletzt und war ohne Führerschein unterwegs. Die 43-Jährge befuhr mit einem Skoda den Zubringer von der A 3 aus Norden kommend in Richtung der A 66 in Richtung Frankfurt. Aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn in der Rechtskurve kam sie mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Der Skoda prallte gegen die Außenschutzplanke, überschlug sich und kam im Grünstreifen auf den eigenen Rädern wieder zum Stehen. Hierbei wurde die Fahrerin verletzt, der Beifahrer blieb offenbar unverletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte und brachte sie später in ein Krankenhaus. Da die 43-Jährige und ihr Begleiter beide nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind und keine Äußerungen zur Fahrereigenschaft machen wollten, mussten die Beamten der Autobahnpolizei anhand der offensichtlichen Gurtmarken am Körper ermitteln, dass die Frau am Steuer des Pkw gesessen hatte. Der stark beschädigte Skoda musste abgeschleppt werden. Ein Strafverfahren gegen die Fahrerin wurde eingeleitet.

