PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Zwei versuchte Einbrüche im Kreisgebiet +++

Hofheim (ots)

1. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl,

Liederbach, Gartenstraße,

Freitag, 12.12.2025, 17:20 Uhr bis 18:50 Uhr

(th)Die kurze Abwesenheit des Wohnungsinhabers nutzten Einbrecher am frühen Abend in Liederbach in der Gartenstraße aus. Der oder die unbekannten Täter versuchten über die Balkontür in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses zu gelangen, indem sie zuerst die Balkontür mittels unbekannten Gegenstands aufhebelten und danach das Glas einschlugen. Da die Balkontür über zusätzliche Sicherungsmaßnahmen verfügte, misslang der Einbruchsversuch und die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Sachschaden an der Balkontür wurde mit ca. 2000,- Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl,

Eschborn, Am Stadtpfad,

Freitag, 12.12.2025, 15:30 Uhr bis 18:45 Uhr

(th)Am Freitag zwischen 15:30 Uhr und 18:45 Uhr versuchten Einbrecher in Eschborn, in der Straße "Am Stadtpfad" im Schutze der Dämmerung in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Die unbekannten Täter kletterten auf einen Balkon, schoben zunächst den Rollladen der Balkontür hoch und versuchten dann diese mittels Hebelwerkzeug aufzuhebeln. Die Balkontür hielt dem Einbruchsversuch stand, worauf die Täter unverrichteter Dinge vom Tatort flüchteten. Der Sachschaden an der Balkontür wurde auf 450,-EUR beziffert.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell