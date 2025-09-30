PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im TGV: 284 Tage Restfreiheitsstrafe

Kehl (ots)

Am Montagabend (29.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei den TGV beim Sonderhalt in Kehl. Dabei konnte sich ein 25-Jähriger nicht ausweisen, weshalb er die Beamten zur Dienststelle begleiten musste. Die Überprüfung der Fingerabdrücke im Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der guineische Staatsangehörige wurde wegen Raubes zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt, von denen er noch 284 Tage Restfreiheitsstrafe verbüßen muss. Zudem konnte er keinerlei gültige Dokumente für den Aufenthalt in Deutschland vorweisen, weswegen ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise erwartet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 18:47

    BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gewaltbereite Fußballanhänger aus dem Zug

    Herbolzheim (ots) - Während der Anreise von Fußballanhängern der TSG 1899 Hoffenheim kam es im Zug zwischen Offenburg und Freiburg im Breisgau zu Ausschreitungen. Über 90 Fußballanhänger mussten am Bahnhof Herbolzheim den Zug verlassen. Am Sonntagmittag (28.09.2025), um 12:24 Uhr, kam es in der Anreisephase zum Spiel des SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 12:00

    BPOLI-OG: Festnahme bei der Einreisekontrolle

    Rheinmünster (ots) - Am 25. September haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden bei der Kontrolle eines Fluges aus Kroatien einen 38-Jährigen festgenommen. Gegen den kroatischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 16-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren