Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme im TGV: 284 Tage Restfreiheitsstrafe

Kehl (ots)

Am Montagabend (29.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei den TGV beim Sonderhalt in Kehl. Dabei konnte sich ein 25-Jähriger nicht ausweisen, weshalb er die Beamten zur Dienststelle begleiten musste. Die Überprüfung der Fingerabdrücke im Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der guineische Staatsangehörige wurde wegen Raubes zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt, von denen er noch 284 Tage Restfreiheitsstrafe verbüßen muss. Zudem konnte er keinerlei gültige Dokumente für den Aufenthalt in Deutschland vorweisen, weswegen ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise erwartet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell