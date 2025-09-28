Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gewaltbereite Fußballanhänger aus dem Zug

Herbolzheim (ots)

Während der Anreise von Fußballanhängern der TSG 1899 Hoffenheim kam es im Zug zwischen Offenburg und Freiburg im Breisgau zu Ausschreitungen. Über 90 Fußballanhänger mussten am Bahnhof Herbolzheim den Zug verlassen.

Am Sonntagmittag (28.09.2025), um 12:24 Uhr, kam es in der Anreisephase zum Spiel des SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu verbalen Provokationen zwischen beiden Fanlagern. Einschreitende Einsatzkräfte der Bundespolizei, sollen in der Folge von Hoffenheimer Fußballanhängern beleidigt und angegriffen worden sein.

Vier Einsatzkräfte wurden dabei leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Aufgrund des Tatverdachts des Landfriedensbruchs, des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidung, mussten die beteiligten Fußballanhänger den Zug RB 17117 am Bahnhof Herbolzheim (Landkreis Emmendingen), um 12:35 Uhr, verlassen und wurden durch starke Kräfte der Bundespolizei einer Identitätsfeststellung unterzogen.

In der Folge setzte der Zug seine Fahrt ohne die Fußballanhänger fort. Aufgrund eines durch die Landespolizei erlassenen Betretungsverbotes für das Stadtgebiet Freiburg im Breisgau, durften die 92 Personen nicht weiterreisen. Gegen erkannte Straftäter hat die Bundespolizei Ermittlungen eingeleitet.

