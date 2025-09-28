PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gewaltbereite Fußballanhänger aus dem Zug

Herbolzheim (ots)

Während der Anreise von Fußballanhängern der TSG 1899 Hoffenheim kam es im Zug zwischen Offenburg und Freiburg im Breisgau zu Ausschreitungen. Über 90 Fußballanhänger mussten am Bahnhof Herbolzheim den Zug verlassen.

Am Sonntagmittag (28.09.2025), um 12:24 Uhr, kam es in der Anreisephase zum Spiel des SC Freiburg gegen die TSG 1899 Hoffenheim zu verbalen Provokationen zwischen beiden Fanlagern. Einschreitende Einsatzkräfte der Bundespolizei, sollen in der Folge von Hoffenheimer Fußballanhängern beleidigt und angegriffen worden sein.

Vier Einsatzkräfte wurden dabei leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Aufgrund des Tatverdachts des Landfriedensbruchs, des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidung, mussten die beteiligten Fußballanhänger den Zug RB 17117 am Bahnhof Herbolzheim (Landkreis Emmendingen), um 12:35 Uhr, verlassen und wurden durch starke Kräfte der Bundespolizei einer Identitätsfeststellung unterzogen.

In der Folge setzte der Zug seine Fahrt ohne die Fußballanhänger fort. Aufgrund eines durch die Landespolizei erlassenen Betretungsverbotes für das Stadtgebiet Freiburg im Breisgau, durften die 92 Personen nicht weiterreisen. Gegen erkannte Straftäter hat die Bundespolizei Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 1727476830
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 12:00

    BPOLI-OG: Festnahme bei der Einreisekontrolle

    Rheinmünster (ots) - Am 25. September haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden bei der Kontrolle eines Fluges aus Kroatien einen 38-Jährigen festgenommen. Gegen den kroatischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 16-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 16:38

    BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise: Zurückweisung nach Belgrad

    Rheinfelden (ots) - Am Mittwochnachmittag (24.09.25) wies sich ein 37-Jähriger am Flughafen Baden-Baden bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana mit einem gültigen serbischen Reisepass aus. Bei der Überprüfung des Passes konnten die Beamten der Bundespolizei gleich 6 gefälschte Schengenstempel feststellen. Es bestand der Verdacht der versuchten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren