POL-MTK: Auseinandersetzung in Bar +++ Einbrüche +++ Portemonnaie aus Fahrzeug gestohlen +++ Gegen Auto getreten - Zeugenaufruf +++ Unfallflucht +++ Vier Verletzte nach Unfall

1. Auseinandersetzung in Bar,

Flörsheim, Kapellenstraße, Sonntag, 14.12.2025, 03:30 Uhr

(ro)In Flörsheim kam es in der Nacht zum Montag zu einer Auseinandersetzung in einer Bar. Beim Versuch einen Streit in einer Lounge in der Kapellenstraße zu schlichten, erlitt ein 20-Jähriger Verletzungen am Kopf. Er sei von mehreren Personen mit Schlägen und Tritten attackiert worden, unter anderem soll ihm auch eine Person eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben. Die Polizeistation Flörsheim ermittelt nun und bittet Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Einbruch in Reihenhaus,

Hochheim, Stettiner Straße, Donnerstag, 20.11.2025, 13:00 Uhr bis Sonntag, 14.12.2025, 14:00 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen hatten Einbrecher ein Reihenhaus in Hochheim im Visier. Zwischen Donnerstagmittag, 20.11.2025 und Sonntagnachmittag, 14.12.2025 begaben sich Unbekannte auf das Grundstück in der Stettiner Straße. Nachdem sie das Kabel eines Bewegungsmelders durchtrennt hatten, machten sie sich gewaltsam an der Terrassentür zu schaffen und gelangten so ins Innere. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen stießen sie auf Schmuck und Bargeld. Zudem ließen sie eine Kaffeemaschine mitgehen, bevor sie sich unerkannt aus dem Staub machten. Hinweise in diesem Fall erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

3. Terrassentür aufgehebelt,

Bad Soden, Am Thermalbad, Montag, 08.12.2025, 12:00 Uhr bis Freitag, 12.12.2025, 14:15 Uhr

(ro)In Bad Soden haben Unbekannte in der vergangenen Woche die Terrassentür eines Wohnhauses aufgehebelt. Die Täter näherten sich zwischen Montag, 12:00 Uhr und Freitag, 14:15 Uhr dem Grundstück in der Straße "Am Thermalbad" und machten sich mit einem Hebelwerkzeug an der Terrassentür zu schaffen. So ins Innere gelangt, wurden sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen nicht fündig und mussten ohne Beute von dannen ziehen. Hinweise zum Einbruch nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Einbruchsversuch gescheitert,

Eschborn, Am Stadtpfad, Freitag, 12.12.2025, 15:30 Uhr bis 18:45 Uhr

(ro)Am Freitag scheiterten Einbrecher beim Versuch, in eine Wohnung in Eschborn einzubrechen. Die Täter kletterten auf den Balkon der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Stadtpfad zwischen 15:30 Uhr und 18:45 Uhr und schoben den heruntergelassenen Rollladen der Balkontür nach oben. Trotz mehrfacher Hebelversuche misslang es den Einbrecher, die Tür zu öffnen, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

5. Portemonnaie aus Auto gestohlen,

Flörsheim-Weilbach, Schillerstraße, Samstag, 13.12.2025, 03:30 Uhr

(ro)In Flörsheim-Weilbach haben Diebe in der Nacht zum Samstag ein Portemonnaie aus einem Auto gestohlen. Gegen 03:30 Uhr machte sich ersten Erkenntnissen zufolge eine Person an einem in der Schillerstraße abgestellten grauen Mercedes C 220 zu schaffen und entwendete eine im Fahrzeug liegen gelassene Geldbörse sowie eine Mappe mit Fahrzeugpapieren. Im Anschluss soll der Dieb zu einem Begleiter in einen weißen VW Golf eingestiegen sein, der anschließend eilig davonfuhr. Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken Mann handeln, der ein Basecap trug. Der Fahrer des Golfs kann nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. Gegen Auto getreten - Zeugenaufruf,

Kelkheim, Frankenallee, Freitag, 05.12.2025, 17:05 Uhr

(ro)Ein bislang Unbekannter soll bereits am 05.12.2025 in Kelkheim gegen ein Auto getreten haben. Eine Frau war an dem Freitag gegen 17:05 Uhr in ihrem grauen Mercedes B 180 CDI in der Frankenallee von Bad Soden kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ihr ein scheinbar herrenloser Hund im Bereich des Kreisels auffiel. Als sie langsam den dortigen Zebrastreifen passierte, soll ein fremder Mann geschrien und gegen ihren Pkw getreten haben. Die Mercedesfahrerin erstattete kurze Zeit später Anzeige, da sie einen Schaden am Fahrzeug feststellen musste. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der als 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und von schmaler Statur beschrieben wird. Er sei schwarz gekleidet gewesen. Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Hinweise zu dem Mann geben können oder weitere Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kelkheimer Polizei unter der Rufnummer (06195) 6749-0 in Verbindung.

7. Auto beschädigt - Verursacher flüchtig, Schwalbach, Friedrich-Ebert-Straße, Dienstag, 09.12.2025, 12:55 Uhr bis 13:55 Uhr

(ro)In Schwalbach hat ein Verkehrsteilnehmer am Dienstag, 09.12.205 ein geparktes Auto beschädigt und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Die Besitzerin hatte ihren schwarzen BMW 530d zwischen 12:55 Uhr und 13:55 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße auf der Parkfläche vor einer Apotheke abgestellt. In diesem Zeitraum hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug den BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Das flüchtige Fahrzeug soll blau gewesen sein. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Meldung der Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Vier Verletzte nach Unfall,

Hochheim, Bundesautobahn 3, Samstag, 13.12.2025, 17:45 Uhr

(wie)Bei einem Verkehrsunfall im Bereich des Wiesbadener Kreuzes am Samstagnachmittag sind vier Personen verletzt worden. Ein 81-Jähriger befuhr mit einem Peugeot die Verbindung von der A 3 aus Frankfurt kommend zu der A 66 in Richtung Wiesbaden. Hierbei bemerkte er den stockenden Verkehr vor sich zu spät und fuhr gegen das Heck eines bremsenden Opel, der dadurch wiederum gegen einen Porsche geschoben wurde. Bei der Kollision wurden alle Fahrer sowie ein Mitfahrer in dem Opel verletzt. Den 81-Jährigen brachte der Rettungsdienst nach der Versorgung der Verletzten in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf über 12.000 EUR. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

