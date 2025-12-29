Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte brechen Technikhäuschen, Geldwechsel- und Staubsaugerautomaten an zwei Waschparks auf - Polizei bittet um Hinweise (28.12.2025)

Steißlingen (ots)

Münzgeld in noch unbekannter Höhe haben Einbrecher in der Nacht auf Montag auf dem Gelände zweier Waschparks erbeutet.

Kurz nach 1 Uhr machten sich zwei Täter auf dem Grundstück eines Waschparks in der Industriestraße am dortigen Technikhäuschen, einem Münzwechsler und einem Staubsaugerautomat zu schaffen, wobei sie gewaltsam an das darin befindliche Bargeld gelangten.

Gegen 2.40 Uhr brachen mutmaßlich die gleichen Täter bei einem Betrieb in der Hardstraße ebenfalls das Technikhäuschen, den Münzwechsler und den Staubsaugerautomat auf.

Der dabei an Gebäuden und Automaten verursachte Schaden dürfte im Bereich von insgesamt rund 70.000 Euro liegen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum zwischen 1.10 Uhr und 3.50 Verdächtiges im Bereich der beiden Waschparks beobachtet haben - und dabei insbesondere die Insassen zweier Fahrzeuge, die im fraglichen Zeitraum auf das Gelände fuhren und dort wendeten - oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der zwei Täter geben können, sich unter der Tel. 07738 97014 beim Polizeiposten Steißlingen zu melden.

