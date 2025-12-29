Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Unbekannte beschädigen die Scheibe eines Lebensmittelmarktes: Polizei bittet um Hinweise (29.12.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Lebensmittelmarkt in der Steinbeisstraße. Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Samstag, 21:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, die Scheibe des Supermarktes. Die äußere Verglasung ging zu Bruch, das innere Glas hielt der Beschädigung jedoch stand. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht näher beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf am Neckar unter Tel. 07423 81010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell