Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) - Unbekannte brechen in Grundschule ein: Polizei bittet um Hinweise (29.12.2025)

Rottweil (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, in die Grundschule am Dissenhorn in Göllsdorf eingebrochen. Die Täter hebelten die Hintertür des Schulgebäudes in der Jungbrunnenstraße auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Was die Unbekannten in der Schule suchten bzw. ob sie etwas entwendet haben, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell