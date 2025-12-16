Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin bei Verkehrsunfall in Norf tödlich verletzt

Neuss (ots)

Am Dienstag, 16. Dezember, ist es gegen 12 Uhr an der Ulmenallee im Neusser Stadtteil Norf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 75-jährige Neusserin ums Leben gekommen ist. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse wollte die Seniorin die Ulmenallee zu Fuß queren. Zeitgleich beabsichtige ein 26-Jähriger mit einem Lieferwagen von der Südstraße in die Ulmenallee abzubiegen. Durch ein Müllfahrzeug war ihm die Sicht auf die Fußgängerin offenbar verstellt, so, dass es zur Kollision kam. Die 75-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren Verletzungen. Für die Dauer der medizinischen Behandlung sowie der Unfallaufnahme, zu der auch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen wurde, wurde die Straße gesperrt. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.

