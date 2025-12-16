PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin bei Verkehrsunfall in Norf tödlich verletzt

Neuss (ots)

Am Dienstag, 16. Dezember, ist es gegen 12 Uhr an der Ulmenallee im Neusser Stadtteil Norf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 75-jährige Neusserin ums Leben gekommen ist. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse wollte die Seniorin die Ulmenallee zu Fuß queren. Zeitgleich beabsichtige ein 26-Jähriger mit einem Lieferwagen von der Südstraße in die Ulmenallee abzubiegen. Durch ein Müllfahrzeug war ihm die Sicht auf die Fußgängerin offenbar verstellt, so, dass es zur Kollision kam. Die 75-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren Verletzungen. Für die Dauer der medizinischen Behandlung sowie der Unfallaufnahme, zu der auch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen wurde, wurde die Straße gesperrt. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 12:34

    POL-NE: Zeugen gesucht nach Fahrerflucht

    Meerbusch (ots) - Am Freitag (12.12.) parkte ein Meerbuscher sein Fahrzeug an der Büdericher Allee. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an seiner Stoßstange. Ebenso fand er einen Zettel an seiner Windschutzscheibe vor. Ein unbekannter Zeuge gab an, die Fahrerflucht beobachtet zu haben. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die oder ...

    mehr
  • 16.12.2025 – 10:53

    POL-NE: Mann entblößt sich in S-Bahn unsittlich

    Neuss / Düsseldorf (ots) - Eine 19 Jahre alte Frau wurde am Montagmittag (15.12.), gegen 13:30 Uhr, in einer S-Bahn sexuell belästigt. Die Neusserin war am Düsseldorfer Hauptbahnhof in die Linie S11 in Richtung Bergisch-Gladbach gestiegen. Ihr gegenüber hatte sich ein Mann gesetzt, der ebenfalls am Düsseldorfer Hauptbahnhof zugestiegen war. Der Fremde starrte die junge Frau zunächst auffällig an. Gegen 13:30 Uhr ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 13:32

    POL-NE: 58-jähriger Mann wird Opfer von Räubern

    Meerbusch (ots) - Am Freitag (12.12.) war ein 58-jähriger Meerbuscher gegen 23:30 Uhr auf der Marienburger Straße unterwegs. Hinter ihm seien zwei unbekannte Männer aufgetaucht, haben den Meerbuscher angesprochen und auf ihn eingeschlagen. Er erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und wurde medizinisch versorgt. Zusätzlich entrissen die Räuber ihrem Opfer eine Armbanduhr und flüchteten in Richtung Düsseldorfer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren