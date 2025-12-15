Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 58-jähriger Mann wird Opfer von Räubern

Meerbusch (ots)

Am Freitag (12.12.) war ein 58-jähriger Meerbuscher gegen 23:30 Uhr auf der Marienburger Straße unterwegs. Hinter ihm seien zwei unbekannte Männer aufgetaucht, haben den Meerbuscher angesprochen und auf ihn eingeschlagen. Er erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und wurde medizinisch versorgt. Zusätzlich entrissen die Räuber ihrem Opfer eine Armbanduhr und flüchteten in Richtung Düsseldorfer Straße.

Die Täter werden als männlich und mit dunklen Haaren beschrieben. Einer der Männer trug dunkle Bekleidung, während der zweite mit einer braun-gelb-rot karierten Jacke unterwegs war.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Daher ist die Polizei auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen und sucht Zeugen die Hinweise geben können. Diese nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell