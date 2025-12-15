Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Blutentnahme nach Auffahrunfall

An der Kreuzung Meerbuscher Straße / Neusser Feldweg in Osterath kam es am Samstag (13.12.), gegen 17:10 Uhr, zur Kollision zweier Fahrzeuge. Verletzte sind bei dem Unfall nicht zu beklagen.

Ein 44 Jahre alter Mann aus Meerbusch wartete mit seinem weißen Tesla Model 3 an der roten Ampel, als ihm ein 63 Jahre alter Autofahrer aus Meerbusch mit seinem roten Renault Modus auffuhr.

An beiden Fahrzeugen entstanden nur geringe Schäden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 63-Jährige keinen Führerschein besitzt. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte zudem einen Wert von rund 0,4 Promille und ein Drogenvortest ergab Hinweise auf den Konsum von Kokain. Dem Meerbuscher wurde auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

