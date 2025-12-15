Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz im Rosengarten

Neuss (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (12.12.) im Rosengarten einen Rauschgifthandel beobachtet. Bei der Kontrolle des mutmaßlichen Dealers und seiner Begleiter fanden die Einsatzkräfte mehrere Cliptütchen mit Cannabis und Bargeld.

Im Rahmen eines neuerlichen Schwerpunkteinsatzes bestreiften mehrere Polizeibeamte in Uniform und in Zivilkleidung die Bereiche rund um die Stadthalle und den Rosengarten.

Gegen kurz nach 14:30 Uhr beobachteten die Einsatzkräfte, wie ein 63 Jahre alter Mann aus Kaarst mit seinem Fahrrad bei dem mutmaßlichen Dealer anhielt. Kurz darauf kam es augenscheinlich zu einem Austausch von Cliptütchen gegen Bargeld.

Bei einer anschließenden Kontrolle des Kaarsters wurden zwei Cliptütchen mit Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Er ist geständig, die Drogen kurz zuvor von einem der Männer gekauft zu haben.

Bei einer Durchsuchung des mutmaßlichen Dealers (27) und seiner drei Begleiter (22, 25, 30) sowie der umliegenden Grünfläche fanden die Beamten insgesamt neun Cliptütchen mit Cannabis und Bargeld in kleinen Scheinen.

Der 25 Jahre alte Begleiter wurde vorläufig festgenommen. Er hatte sieben Cliptütchen bei sich und konnte keinen festen Wohnsitz nachweisen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung befindet er sich aber wieder auf freiem Fuß.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

