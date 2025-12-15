PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Außenspiegel offenbar durch Steinwurf beschädigt

Neuss / Kaarst (ots)

Die Ermittler der Verkehrskommissariats 2 in Neuss suchen Zeugen, die Hinweise zu einem Steinwurf auf der Autobahn 57 am Sonntag (14.12.) geben können.

Gegen 18:45 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Autobahn in Richtung Krefeld. Im Bereich der Brücke Morgensternsheide hörte er einen lauten Knall und stellte wenig später fest, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt war. Offenbar hatte jemand von der Brücke Holzbüttgerweg einen Gegenstand auf die Fahrbahn geworfen und das Fahrzeug beschädigt.

Der Mann suchte unmittelbar darauffolgend eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige.

Die Polizei konnte vor Ort bisher keine Hinweise auf die Tat oder Tatverdächtige erlangen. Daher ist sie auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen.

Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle@rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 01:25

    POL-NE: Mehrere Festnahmen nach Einbrüchen in Neuss

    Neuss (ots) - Einen großen Fahndungserfolg konnte die Polizei nach 2 Einbrüchen in Neuss erzielen. Um 18:15 Uhr wurde der Polizei von aufmerksamen Nachbarn mitgeteilt, dass in ein benachbartes, leerstehendes Haus in Rosellen eingebrochen werde. Man sehe Taschenlampenschein und Personen in dem Haus. Unmittelbar vor Eintreffen der Polizei konnten zwei Täter aus dem Haus flüchten, ein weiterer Täter konnte durch ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 09:20

    POL-NE: Polizei fasst Baum-Dieb

    Neuss (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 11. Dezember, beobachtete ein Zeuge offenbar mehrere Personen, die in einem Waldstück in Neuss-Holzheim Bäume fällten, und allarmierte die Polizei. Die gegen 15:50 Uhr hinzugezogenen Beamten trafen in dem genannten Wald tatsächlich auf einen Verdächtigen, einen 76-Jährigen Mann deutscher und polnischer Staatsbürgerschaft. Dieser gab an, gemeinsam mit zwei weiteren Personen hier Brennholz beschaffen zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 09:18

    POL-NE: Mutmaßlicher Betrüger in Kaarst unterwegs

    Kaarst (ots) - Am Donnerstag (11.12.) klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür einer 87-Jährigen Kaarsterin und gab sich als vermeintlicher Mitarbeiter eines Haushaltsgeräteherstellers aus. Der Tatverdächtige gab an, dass er den Staubsaugerfuß ihres Staubsaugers austauschen müsse. Nachdem dies erfolgte, forderte der Mann eine mittlere dreistellige Summe, welche von der Seniorin bezahlt wurde. Als sich die Dame ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren