Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Außenspiegel offenbar durch Steinwurf beschädigt

Neuss / Kaarst (ots)

Die Ermittler der Verkehrskommissariats 2 in Neuss suchen Zeugen, die Hinweise zu einem Steinwurf auf der Autobahn 57 am Sonntag (14.12.) geben können.

Gegen 18:45 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Autobahn in Richtung Krefeld. Im Bereich der Brücke Morgensternsheide hörte er einen lauten Knall und stellte wenig später fest, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt war. Offenbar hatte jemand von der Brücke Holzbüttgerweg einen Gegenstand auf die Fahrbahn geworfen und das Fahrzeug beschädigt.

Der Mann suchte unmittelbar darauffolgend eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige.

Die Polizei konnte vor Ort bisher keine Hinweise auf die Tat oder Tatverdächtige erlangen. Daher ist sie auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen.

Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder unter der Mailadresse poststelle@rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell