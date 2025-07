BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Grenzübergang Neuenburg am Rhein

Weil am Rhein (ots) - Trotz zweier Festnahmeersuchen versuchte ein 25-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei nahm ihn fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. Am Dienstag (08.07.2025) versuchte der somalische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle in der grenzüberschreitenden Straßenbahn konnte sich der Mann nicht ...

mehr