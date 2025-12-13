PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Festnahmen nach Einbrüchen in Neuss

Neuss (ots)

Einen großen Fahndungserfolg konnte die Polizei nach 2 Einbrüchen in Neuss erzielen.

Um 18:15 Uhr wurde der Polizei von aufmerksamen Nachbarn mitgeteilt, dass in ein benachbartes, leerstehendes Haus in Rosellen eingebrochen werde. Man sehe Taschenlampenschein und Personen in dem Haus. Unmittelbar vor Eintreffen der Polizei konnten zwei Täter aus dem Haus flüchten, ein weiterer Täter konnte durch Polizeibeamte festgenommen werden. Leider führte eine Fahndung mit starken Polizeikräften, darunter auch einem Polizeihubschrauber, nicht zum Auffinden der 2 flüchtigen Tätern.

Gegen 21:00 Uhr meldeten Zeugen verdächtige Geräusche aus einem Haus im Stadionviertel, dessen Bewohner nicht zu Hause seien. Bei Eintreffen konnten Polizeibeamte eine Person, die gerade aus dem Haus kam, festnehmen. Zwei weitere flüchtige Personen konnten nach kurzer Fahndung noch im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Bei den Personen konnte typisches Einbruchswerkzeug aufgefunden werden.

Die weitere Sachbearbeitung hat die Kriminalpolizei übernommen.

Dieser Fahndungserfolg macht deutlich, wie sehr die Polizei auf Hinweise aufmerksamer Bürger angewiesen ist. Deshalb ergeht die dringende Bitte, sich bei verdächtigen Beobachtungen unverzüglich unter der Notrufnummer 110 an die Polizei zu wenden. Kl.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Leitstelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-21210

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

