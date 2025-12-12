PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst Baum-Dieb

Neuss (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 11. Dezember, beobachtete ein Zeuge offenbar mehrere Personen, die in einem Waldstück in Neuss-Holzheim Bäume fällten, und allarmierte die Polizei.

Die gegen 15:50 Uhr hinzugezogenen Beamten trafen in dem genannten Wald tatsächlich auf einen Verdächtigen, einen 76-Jährigen Mann deutscher und polnischer Staatsbürgerschaft. Dieser gab an, gemeinsam mit zwei weiteren Personen hier Brennholz beschaffen zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt steckte eine Kettensäge in einem Baum. Dieser musste durch die ebenfalls hinzugezogene Feuerwehr gefällt werden, um die Verkehrssicherheit zu garantieren. Außerdem konnten Beschädigungen an mehreren anderen Bäumen festgestellt werden. Ob diese ebenfalls mit der illegalen Fäll-Aktion im Zusammenhang stehen, ist noch nicht klar.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weiterführende Zeugenhinweise werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

In Deutschland hat jeder Wald einen Besitzer, teilweise sind sie in staatlicher Hand, teilweise werden sie von Privatpersonen oder Unternehmen bewirtschaftet. Damit ist auch das Holz - egal ob ein stehender Baum oder Material auf dem Boden - Eigentum des jeweiligen Besitzers. Wer also Holz in größerer Menge aus dem Wald mitnimmt, begeht Diebstahl. Wenn dazu Pflanzen beschädigt werden, kann außerdem eine Sachbeschädigung im Raum stehen.

