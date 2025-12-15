Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Friedenslicht leuchtet auf drei Polizeiwachen

Kurz vor Weihnachten setzt die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ein Zeichen für den Frieden: Auf den Wachen in Neuss, Grevenbroich und Dormagen wurde das Friedenslicht von Bethlehem entzündet.

Jährlich von Bethlehem aus auf der ganzen Welt verteilt soll das Friedenslicht ein Zeichen für Zusammenhalt und Mut zum Frieden sein.

Zur Weihnachtszeit will die Polizei des Rhein-Kreis Neuss in diesem Zusammenhang ein Zeichen setzen. Der Polizeialltag ist häufig von Konflikten geprägt, die Beamtinnen und Beamten müssen immer wieder hart durchgreifen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu schützen. Deswegen bedarf es auch der Bereitschaft, sich für den Frieden einzusetzen. Um dies zu verdeutlichen, wird das Friedenslicht in den kommenden Tagen auf den Polizeiwachen in Neuss, Dormagen und Grevenbroich brennen. Die entsprechenden Lichter wurden von Babette Schwellenbach von der Katholischen Polizeiseelsorge des Erzbistums Köln auf die Wachen gebracht. In Neuss nahm der Leitende Polizeidirektor Georg Lehnen, Abteilungsleiter der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, die Flamme gemeinsam mit der Neusser Wachleiterin, Erster Polizeihauptkommissarin Ilona Schliebs, sowie der Ersten Polizeihauptkommissarin Claudia Suthor von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und dem Ratsbewerber Polizeioberkommissar Daniel Birkhoff entgegen. Nicht nur die Beamtinnen und Beamten, sondern auch alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich das Friedenslicht in den Polizeiwachen abzuholen und mit einer eigenen Kerze mit nach Hause zu nehmen.

