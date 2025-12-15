PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Friedenslicht leuchtet auf drei Polizeiwachen

POL-NE: Friedenslicht leuchtet auf drei Polizeiwachen
  • Bild-Infos
  • Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Kurz vor Weihnachten setzt die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ein Zeichen für den Frieden: Auf den Wachen in Neuss, Grevenbroich und Dormagen wurde das Friedenslicht von Bethlehem entzündet.

Jährlich von Bethlehem aus auf der ganzen Welt verteilt soll das Friedenslicht ein Zeichen für Zusammenhalt und Mut zum Frieden sein.

Zur Weihnachtszeit will die Polizei des Rhein-Kreis Neuss in diesem Zusammenhang ein Zeichen setzen. Der Polizeialltag ist häufig von Konflikten geprägt, die Beamtinnen und Beamten müssen immer wieder hart durchgreifen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu schützen. Deswegen bedarf es auch der Bereitschaft, sich für den Frieden einzusetzen. Um dies zu verdeutlichen, wird das Friedenslicht in den kommenden Tagen auf den Polizeiwachen in Neuss, Dormagen und Grevenbroich brennen. Die entsprechenden Lichter wurden von Babette Schwellenbach von der Katholischen Polizeiseelsorge des Erzbistums Köln auf die Wachen gebracht. In Neuss nahm der Leitende Polizeidirektor Georg Lehnen, Abteilungsleiter der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, die Flamme gemeinsam mit der Neusser Wachleiterin, Erster Polizeihauptkommissarin Ilona Schliebs, sowie der Ersten Polizeihauptkommissarin Claudia Suthor von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und dem Ratsbewerber Polizeioberkommissar Daniel Birkhoff entgegen. Nicht nur die Beamtinnen und Beamten, sondern auch alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich das Friedenslicht in den Polizeiwachen abzuholen und mit einer eigenen Kerze mit nach Hause zu nehmen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 09:33

    POL-NE: Außenspiegel offenbar durch Steinwurf beschädigt

    Neuss / Kaarst (ots) - Die Ermittler der Verkehrskommissariats 2 in Neuss suchen Zeugen, die Hinweise zu einem Steinwurf auf der Autobahn 57 am Sonntag (14.12.) geben können. Gegen 18:45 Uhr befuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug die Autobahn in Richtung Krefeld. Im Bereich der Brücke Morgensternsheide hörte er einen lauten Knall und stellte wenig später fest, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt war. ...

    mehr
  • 13.12.2025 – 01:25

    POL-NE: Mehrere Festnahmen nach Einbrüchen in Neuss

    Neuss (ots) - Einen großen Fahndungserfolg konnte die Polizei nach 2 Einbrüchen in Neuss erzielen. Um 18:15 Uhr wurde der Polizei von aufmerksamen Nachbarn mitgeteilt, dass in ein benachbartes, leerstehendes Haus in Rosellen eingebrochen werde. Man sehe Taschenlampenschein und Personen in dem Haus. Unmittelbar vor Eintreffen der Polizei konnten zwei Täter aus dem Haus flüchten, ein weiterer Täter konnte durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren