POL-NE: Unfall beim Wenden auf der Landstraße

Grevenbroich (ots)

Beim Wenden auf der Landstraße 375 zwischen den Ortsteilen Frimmersdorf und Neurath kam es am Freitag (12.12.), gegen 22:20 Uhr, zur Kollision zweier Fahrzeuge. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Grevenbroich wollte seinen schwarzen Opel Corsa auf der Energiestraße wenden. Das quer zur Fahrtrichtung stehende Fahrzeug bemerkte ein nachfolgender 20 Jahre alter Autofahrer aus Grevenbroich nach eigenen Angaben in der Dunkelheit zu spät.

Beim Versuch, dem Opel Corsa auszuweichen, kollidierte der Fahrer des schwarzen Audi mit der Fahrzeugfront des Kleinwagens. Die beiden Mietwagen, die auf den gleichen Carsharing-Anbieter zugelassen sind, wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Sie mussten von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Der 19 Jahre alte Grevenbroicher gab an, dass er seinen Wagen wenden wollte, da er sich verfahren habe. Ihm wurde auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, da ein Urin-Vortest Hinweise auf den Konsum von Cannabis ergeben hatte.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

