Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen gesucht nach Fahrerflucht

Meerbusch (ots)

Am Freitag (12.12.) parkte ein Meerbuscher sein Fahrzeug an der Büdericher Allee. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an seiner Stoßstange. Ebenso fand er einen Zettel an seiner Windschutzscheibe vor. Ein unbekannter Zeuge gab an, die Fahrerflucht beobachtet zu haben.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die oder den Verursacher, sowie den Verfasser des Zettels, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell