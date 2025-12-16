PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen gesucht nach Fahrerflucht

Meerbusch (ots)

Am Freitag (12.12.) parkte ein Meerbuscher sein Fahrzeug an der Büdericher Allee. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen an seiner Stoßstange. Ebenso fand er einen Zettel an seiner Windschutzscheibe vor. Ein unbekannter Zeuge gab an, die Fahrerflucht beobachtet zu haben.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die oder den Verursacher, sowie den Verfasser des Zettels, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 16.12.2025 – 10:53

    POL-NE: Mann entblößt sich in S-Bahn unsittlich

    Neuss / Düsseldorf (ots) - Eine 19 Jahre alte Frau wurde am Montagmittag (15.12.), gegen 13:30 Uhr, in einer S-Bahn sexuell belästigt. Die Neusserin war am Düsseldorfer Hauptbahnhof in die Linie S11 in Richtung Bergisch-Gladbach gestiegen. Ihr gegenüber hatte sich ein Mann gesetzt, der ebenfalls am Düsseldorfer Hauptbahnhof zugestiegen war. Der Fremde starrte die junge Frau zunächst auffällig an. Gegen 13:30 Uhr ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 13:32

    POL-NE: 58-jähriger Mann wird Opfer von Räubern

    Meerbusch (ots) - Am Freitag (12.12.) war ein 58-jähriger Meerbuscher gegen 23:30 Uhr auf der Marienburger Straße unterwegs. Hinter ihm seien zwei unbekannte Männer aufgetaucht, haben den Meerbuscher angesprochen und auf ihn eingeschlagen. Er erlitt dadurch Verletzungen am Kopf und wurde medizinisch versorgt. Zusätzlich entrissen die Räuber ihrem Opfer eine Armbanduhr und flüchteten in Richtung Düsseldorfer ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 13:28

    POL-NE: Blutentnahme nach Auffahrunfall

    Meerbusch (ots) - An der Kreuzung Meerbuscher Straße / Neusser Feldweg in Osterath kam es am Samstag (13.12.), gegen 17:10 Uhr, zur Kollision zweier Fahrzeuge. Verletzte sind bei dem Unfall nicht zu beklagen. Ein 44 Jahre alter Mann aus Meerbusch wartete mit seinem weißen Tesla Model 3 an der roten Ampel, als ihm ein 63 Jahre alter Autofahrer aus Meerbusch mit seinem roten Renault Modus auffuhr. An beiden Fahrzeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren