Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann entblößt sich in S-Bahn unsittlich

Neuss / Düsseldorf (ots)

Eine 19 Jahre alte Frau wurde am Montagmittag (15.12.), gegen 13:30 Uhr, in einer S-Bahn sexuell belästigt. Die Neusserin war am Düsseldorfer Hauptbahnhof in die Linie S11 in Richtung Bergisch-Gladbach gestiegen.

Ihr gegenüber hatte sich ein Mann gesetzt, der ebenfalls am Düsseldorfer Hauptbahnhof zugestiegen war. Der Fremde starrte die junge Frau zunächst auffällig an. Gegen 13:30 Uhr auf Höhe der Haltestelle Rheinpark-Center zog er seine Hose herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil.

Die Neusserin stand auf und ging.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, Vollbart, braune Augen, grüne Kappe, schwarze Winterjacke der Marke Review, graue Sweatshirtjacke mit Kapuze, schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck, schwarze Stoffhose, weiße Socken, schwarze Schuhe

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei rät in solchen Fällen: Bleiben Sie ruhig und versuchen Sie Panik zu vermeiden. Treten Sie möglichst selbstsicher auf und schenken Sie dem Exhibitionisten keine Beachtung. Entfernen Sie sich und suchen Sie einen belebten Ort auf. Bitten Sie andere um Hilfe. Prägen Sie sich die Personenbeschreibung ein und verständigen Sie umgehend die Polizei unter 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

