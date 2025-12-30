PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Rottweil
Lkr. Rottweil: Unbekannte brechen Auto auf: Polizei bittet um Zeugenhinweise (29.12.2025)

Rottweil (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwoch, 10:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, ein geparktes Auto in der Schramberger Straße aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die hintere Tür des VW Crafter und entwendeten hochwertiges Werkzeug sowie Baumaschinen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

