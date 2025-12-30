Rottweil (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, in die Grundschule am Dissenhorn in Göllsdorf eingebrochen. Die Täter hebelten die Hintertür des Schulgebäudes in der Jungbrunnenstraße auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Was die Unbekannten in der Schule ...

mehr