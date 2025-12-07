PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Trickdiebstahl in Wohnung durch zwei weibliche Täterinnen in Primstal. Polizei warnt keine "bettelnden" Personen in das Haus zu lassen.

Primstal (ots)

Am Samstagmittag, 06.12.25 gegen 14:30 Uhr, klingeln zwei Frauen am Anwesen der 88-jährigen Geschädigten in der Mettnicher Str. in Primstal. Sie gaukeln der Frau eine Notlage vor und bitten die Geschädigte um Gaben in Form vom Altkleider, Decken, Handtücher usw. Die Geschädigte zeigte sich hilfsbereit und möchte den beiden Frau entsprechende Sachen übergeben. Bei der Übergabe gelangen die beiden Frauen in das Anwesen der Geschädigten. Hier wird die Geschädigte von einer der Frauen gezielt abgelenkt, so dass die zweite Frau unbemerkt sich in das Schlafzimmer begab und hier Schmuck entwendete. Nachdem die Geschädigte das Fehlen der zweiten Frau in ihrem Haus bemerkt, wird sie misstrauisch. Daraufhin verlassen die beiden Frauen fluchtartig das Anwesen, steigen in ein beige-gräuliches Kleinfahrzeug und fuhren in Richtung Kastel davon. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Möglicherweise sind die Frauen bereits zuvor als "Bettlerinnen" aufgefallen. Sie werden mit ca. 30 Jahre beschrieben, die eine schlank, die zweite kräftig. Sachdienlich Hinweise zu den Täterinnen oder dem Fluchtfahrzeug bitte an die PI Nordsaarland, Tel. 06871-90010, richten. Gleichzeitig ein Hinweis der Polizei, keine "bettelnden" Personen, in das Haus zu lassen. Hierbei wird in der Regel versucht, durch Ablenkung Wertsachen zu entwenden. Bei aggressiven Spendensammlern oder bettelnden Personen an der Haustür, die Personen wegschicken und bitte die örtlich zuständige Polizei verständigen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, PHK W. König
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/9001230
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

