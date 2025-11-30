PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl von Weihnachtsbeleuchtung

Weiskirchen (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 29.11.2025, auf Sonntag, dem 30.11.2025, durchtrennten Unbekannte in mehreren Vorgärten des Weiskircher Ortsteils Konfeld Stromkabel von Weihnachtsbeleuchtungen und entwendeten die Dekorationen in der Folge. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200-250EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland (Tel.: 0687190010) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

