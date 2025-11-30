Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Diebstahl von Weihnachtsbeleuchtung
Weiskirchen (ots)
In der Nacht von Samstag, dem 29.11.2025, auf Sonntag, dem 30.11.2025, durchtrennten Unbekannte in mehreren Vorgärten des Weiskircher Ortsteils Konfeld Stromkabel von Weihnachtsbeleuchtungen und entwendeten die Dekorationen in der Folge. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200-250EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland (Tel.: 0687190010) in Verbindung zu setzen.
