POL-Nordsaarland: Diebstahl von Weihnachtsbeleuchtung

Wadern (ots) - Am 29.11.2025, gegen 21:49 Uhr, erhielt hiesige Dienststelle die Mitteilung, dass eine weibliche Person, vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol, ein Fahrzeug im Bereich von Losheim am See führen würde. Der Pkw konnte durch eine Streifenwagenbesatzung zunächst zwischen den Ortslagen Bardenbach und Wadern festgestellt werden. Nach Sichtung des Streifenwagens beschleunigte der Pkw, sodass zunächst der ...

