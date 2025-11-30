PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung in Wadern-Lockweiler

Wadern (ots)

Am 30.11.2025, gegen 01:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Primsstraße in Wadern-Lockweiler. Dabei verlor der 20 Jahre alte, männliche Fahrzeugführer aus Wadern die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Mauer, einer Hausfassade sowie einer Straßenlaterne. Der Unfallverursacher stand unter alkoholischer Beeinflussung und war vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, PHK A. Finkler
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

