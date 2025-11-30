Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Trunkenheit im Straßenverkehr

Wadern (ots)

Am 29.11.2025, gegen 21:49 Uhr, erhielt hiesige Dienststelle die Mitteilung, dass eine weibliche Person, vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol, ein Fahrzeug im Bereich von Losheim am See führen würde. Der Pkw konnte durch eine Streifenwagenbesatzung zunächst zwischen den Ortslagen Bardenbach und Wadern festgestellt werden. Nach Sichtung des Streifenwagens beschleunigte der Pkw, sodass zunächst der Sichtkontakt verloren ging. Nach erneuter Sichtung auf der Autobahn 62 in Höhe Otzenhausen stellte die 24 Jahre alte, weibliche Fahrzeugführerin aus Stuttgart ihren Pkw auf einem Rastplatz an der Autobahn ab und flüchtete weiter zu Fuß. Schlussendlich konnte sie ermittelt werden. Die Fahrzeugführerin hatte dem Alkohol zugesprochen. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Es wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

