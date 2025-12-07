Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Rappweiler.

Rappweiler (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 07.12.25 gegen 01:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hochwaldstraße in Weiskirchen-Rappweiler. Ein 21-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrzeug die Hochwaldstraße und kollidierte frontal mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Ursächlich für den Unfall war wohl die alkoholische Beeinflussung des Fahrzeugführers. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, so dass beide PKW von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Im Rahmen der Unfallaufnahme und des Abschleppvorgangs, musste die Strecke für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Gegen den 21-jährigen Fahrzeugfahrer, welcher aus dem Raum Losheim stammt, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt und mittels RTW in das SHG-Klinikum Merzig eingeliefert. Zur Bestimmung der alkoholischen Beeinflussung, wurde ihm im Krankenhaus in Merzig eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell