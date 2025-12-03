PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Traktor

Losheim am See (ots)

Am 02.12.2025, gegen 18:53 Uhr, ereignete sich in der Hauptdurchgangsstraße von Rimlingen ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 20-jähriger Traktorfahrer scherte von seiner Fahrspur aus, um an mehreren geparkten Pkw vorbeizufahren. Der entgegenkommende 73-jährige Pkw-Fahrer nahm den Überholvorgang nicht wahr, verlangsamte sein Fzg. nicht und kollidierte in der Folge frontal und ungebremst mit dem Traktor. Am Pkw lösten die Airbags aus und es entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt ins Winterbergklinikum nach Saarbrücken verbracht. Die Beteiligten stammen beide aus der Gde. Losheim am See. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde ein Gutachten angeordnet. Zudem wurde bei dem Pkw-Fahrer wegen der nicht vorhandenen Reaktion im vorkollisionären Stadium des Unfall eine Blutprobe angeordnet. Bei der Durchführung der Entnahme konnte eine alkoholische Beeinflussung festgestellt werden. Der Traktorfahrer war fahrtüchtig. Es wurden entsprechende Verfahren gegen beide Beteiligte eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- Kuhn -DGL
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nordsaarland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nordsaarland
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 19:21

    POL-Nordsaarland: Diebstahl von Weihnachtsbeleuchtung

    Weiskirchen (ots) - In der Nacht von Samstag, dem 29.11.2025, auf Sonntag, dem 30.11.2025, durchtrennten Unbekannte in mehreren Vorgärten des Weiskircher Ortsteils Konfeld Stromkabel von Weihnachtsbeleuchtungen und entwendeten die Dekorationen in der Folge. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200-250EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland (Tel.: 0687190010) in Verbindung zu setzen. ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 14:19

    POL-Nordsaarland: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Wadern (ots) - Am 29.11.2025, gegen 21:49 Uhr, erhielt hiesige Dienststelle die Mitteilung, dass eine weibliche Person, vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol, ein Fahrzeug im Bereich von Losheim am See führen würde. Der Pkw konnte durch eine Streifenwagenbesatzung zunächst zwischen den Ortslagen Bardenbach und Wadern festgestellt werden. Nach Sichtung des Streifenwagens beschleunigte der Pkw, sodass zunächst der ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 14:17

    POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung in Wadern-Lockweiler

    Wadern (ots) - Am 30.11.2025, gegen 01:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Primsstraße in Wadern-Lockweiler. Dabei verlor der 20 Jahre alte, männliche Fahrzeugführer aus Wadern die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einer Mauer, einer Hausfassade sowie einer Straßenlaterne. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren