Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Anrufe von falschen Polizeibeamten im Bereich Montabaur

Montabaur (ots)

Am heutigen Freitag kam es zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten im Bereich Montabaur. Hierbei meldete sich telefonisch eine männliche Person und gab gegenüber den angerufenen Personen an, von der örtlichen Polizei zu sein. Weiterhin versuchte der Anrufer die Personen in einen Schockzustand zu versetzen. Unter der Legende, dass die jeweiligen Kinder einen schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch ums Leben kam, verursachte haben sollen. Aufgrund zeitlicher Dringlichkeit müsse nun eine Kaution im fünfstelligen Bereich gezahlt werden, um eine Haftstrafe abzuwenden.

Die Polizei weist daraufhin, dass es sich hierbei um eine bekannte Masche von Betrügern handelt.

Die Polizei fordert niemals Überweisungen, Bargeld oder die Herausgabe von Schmuck. Legen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort auf. Sprechen Sie mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen, bevor Sie reagieren. Rufen Sie im Zweifel selbst bei ihrer örtlichen Polizeidienststelle an, jedoch nie über die Rückruftaste bzw. die angezeigte Telefonnummer.

