POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen mehrere Schaufensterscheiben in der August-Ruf-Straße und der Thurgauerstraße - Polizei sucht Zeugen (26.12.2025)
Singen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen in der Nacht auf Freitag. Unbekannte Täter beschädigten - mutmaßlich mit Bierflaschen - die Fensterscheiben mehrerer Geschäfte in der August-Ruf-Straße und der Thurgauer Straße und verursachten dabei Schäden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.
Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell