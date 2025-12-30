PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen mehrere Schaufensterscheiben in der August-Ruf-Straße und der Thurgauerstraße - Polizei sucht Zeugen (26.12.2025)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Sachbeschädigungen in der Nacht auf Freitag. Unbekannte Täter beschädigten - mutmaßlich mit Bierflaschen - die Fensterscheiben mehrerer Geschäfte in der August-Ruf-Straße und der Thurgauer Straße und verursachten dabei Schäden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

