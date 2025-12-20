PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Petersberg - Verkehrsunfall auf der Dipperzer Straße

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Samstag (20.12.) gegen 10 Uhr in der Dipperzer Straße in Petersberg. Ein 60-jähriger Bad Kissinger befuhr mit seinem Ford Kuga mit Anhänger die Danziger Straße in Richtung B458. An der Kreuzung übersah der Mann vermutlich das Rotlicht der Ampel und nahm so einem 58-jährigen Dipperzer die Vorfahrt, der mit seinem MG5 die B458 stadteinwärts befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, allerdings wird der entstandene Schaden an beiden Pkw auf etwa 34.000EUR geschätzt.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek

