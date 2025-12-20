PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Gemünden (Felda) (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025 kam es gegen 10:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Fahrzeugführerin aus Gemünden (Felda) befuhr mit ihrem weißen VW Kleinwagen die L3139 von Meiches kommend in Richtung Lauterbach. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Großenlüder eines schwarzen Skodas befuhr die die L3140 aus Richtung Lauterbach kommend in Richtung Lautertal. Der auf einer Vorfahrtstraße befindliche 30-jährige PKW Fahrer bog die abknickende Vorfahrtsstraße nach links ab, um der L3140 weiterhin zu folgen. Die 81-jährige Fahrzeugführerin wollte geradeaus auf die L3140 in Richtung Lauterbach fahren, übersah den vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 67-jährige Frau wurde schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der 30-jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 13.000,-EUR. Der VW musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden. Die L3140 war zeitweise vollgesperrt.

Patrick Wingenfeld

PSt Lauterbach DG A Tel: +49 6641 9710

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

