POL-OH: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person
Gemünden (Felda) (ots)
Am Samstag, den 20.12.2025 kam es gegen 10:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Fahrzeugführerin aus Gemünden (Felda) befuhr mit ihrem weißen VW Kleinwagen die L3139 von Meiches kommend in Richtung Lauterbach. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Großenlüder eines schwarzen Skodas befuhr die die L3140 aus Richtung Lauterbach kommend in Richtung Lautertal. Der auf einer Vorfahrtstraße befindliche 30-jährige PKW Fahrer bog die abknickende Vorfahrtsstraße nach links ab, um der L3140 weiterhin zu folgen. Die 81-jährige Fahrzeugführerin wollte geradeaus auf die L3140 in Richtung Lauterbach fahren, übersah den vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die 67-jährige Frau wurde schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der 30-jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 13.000,-EUR. Der VW musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden. Die L3140 war zeitweise vollgesperrt.
Patrick Wingenfeld
PSt Lauterbach DG A Tel: +49 6641 9710
