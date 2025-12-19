Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Hünfeld - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Freitag (19.12.) kam es in Hünfeld auf der Landstraße 3176 zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Gegen 13:00 Uhr fuhr ein 53-Jähriger aus dem Landkreis Fulda mit seinem Audi aus Richtung Michelsrombach in Richtung Hünfeld. In der Gegenrichtung fuhr ein 74-Jähriger aus dem Landkreis Vogelsberg mit seinem Skoda und zwei weiteren Insassen. Kurz vor Ortseingang Hünfeld geriet der Audi aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und stieß frontal gegen den entgegenkommenden Skoda. Beide Fahrzeuge drehten sich und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Insassen des Skoda verletzten sich dabei leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25000 Euro. Die Fahrzeuge mussten durch hinzugerufene Abschleppfahrzeuge von der Unfallstelle abtransportiert werden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Landstraße für zwei Stunden voll gesperrt.

