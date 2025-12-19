Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Mercedes Vito - Diebstahl aus Auto - Urkundenfälschung in Apotheke

Hersfeld Rotenburg (ots)

Diebstahl von Mercedes Vito - Diebstahl aus Auto

Bebra. Im Zeitraum von Mittwochabend (17.12.), 21 Uhr, bis Donnerstagmorgen (18.12), 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugriff auf den Innenraum eines in einem Parkhaus in der Nürnberger Straße geparkten blauen Mercedes Sprinters. Anschließend entwendeten sie hieraus zwei Schlüssel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 300 Euro. Im gleichen Tatzeitraum entwendeten Unbekannte von derselben Örtlichkeit auf bisher nicht bekannte Weise einen blauen Mercedes Vito (Kennzeichen: HEF-CH 42) im Wert von rund 27.500 Euro. Das Fahrzeug ist mit auffälligen gelben Schriftzügen "Hörmann" beklebt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Urkundenfälschung in Apotheke

Rotenburg a.d. Fulda/ Bad Hersfeld/ Friedewald. Am Donnerstagmittag (18.12.), gegen 13 Uhr, löste ein Unbekannter in einer Apotheke in der Straße "Obertor" ein vermeintliches Rezept ein. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelte. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 160-165 cm groß, zwischen 40 - 50 Jahre alt, dünne Statur, dunkle Wollmütze, Jeans

Auch bei Apotheken in der Dreherstraße in Bad Hersfeld und in der Hauptstraße in Friedewald versuchte ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag mittels gefälschter Rezepte Medikamente zu erlangen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell