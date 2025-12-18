Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit mehreren schwerverletzten Personen am 18.12.2025 Homberg (Ohm) - Dr. Rudolf-Kellermann-Straße

Vogelsbergkreis (ots)

Am Donnerstag (18.12.) kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 3 schwerverletzten Personen in Homberg (Ohm).

Ein 82-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Antrifttal befuhr mit seiner 79-jährigen Beifahrerin die L 3072 von Büßfeld kommend in Richtung Homberg (Ohm). Eine 58-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Homberg Ohm befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. In Höhe eines dortigen Betriebsgeländes in der Ortslage Homberg (Ohm) geriet der 82-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit der entgegenkommenden 58-Jährigen zusammen. Die 58-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch die vor Ort befindliche Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit. Alle drei unfallbeteiligten Personen wurden schwer verletzt und nach Erstversorgung durch vor Ort befindliche Rettungskräfte mit Rettungswagen bzw. Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Geamtsachschaden von insgesamt 50.000 Euro.

