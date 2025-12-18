PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit mehreren schwerverletzten Personen am 18.12.2025 Homberg (Ohm) - Dr. Rudolf-Kellermann-Straße

Vogelsbergkreis (ots)

Am Donnerstag (18.12.) kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 3 schwerverletzten Personen in Homberg (Ohm).

Ein 82-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Antrifttal befuhr mit seiner 79-jährigen Beifahrerin die L 3072 von Büßfeld kommend in Richtung Homberg (Ohm). Eine 58-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Homberg Ohm befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. In Höhe eines dortigen Betriebsgeländes in der Ortslage Homberg (Ohm) geriet der 82-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit der entgegenkommenden 58-Jährigen zusammen. Die 58-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch die vor Ort befindliche Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit. Alle drei unfallbeteiligten Personen wurden schwer verletzt und nach Erstversorgung durch vor Ort befindliche Rettungskräfte mit Rettungswagen bzw. Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht.

An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Geamtsachschaden von insgesamt 50.000 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 16:02

    POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Bus

    Hünfeld (ots) - Am Donnerstag (18.12.), gegen 7 Uhr, ereignete sich auf der L3176 zwischen Silges und Mackenzell ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der Fahrer eines weißen Lkw befuhr die L3176 von Mackenzell in Fahrtrichtung Silges. Im dortigen Begegnungsverkehr geriet ein Bus, nach derzeitigem Erkenntnisstand, auf die Gegenfahrspur und beschädigte mit seinem linken Außenspiegel den Außenspiegel des Lkw. Der Fahrer ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:11

    POL-OH: Einbruch in Wohnung

    Vogelsbergkreis (ots) - Alsfeld. Am Mittwoch (17.12.), in der Zeit von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr, betraten Unbekannte ein Mehrfamilienhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße und verschafften sich dort Zutritt zu einer Wohnung, indem die Zugangstür gewaltsam aufbrachen. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten der Wohnung und entwendeten hieraus Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 12:44

    POL-OH: Festnahme nach Sachbeschädigung - Tageswohnungseinbruch

    Fulda (ots) - Festnahme nach Sachbeschädigung Fulda. Am Mittwoch (17.12.), gegen 21.40 Uhr, randalierte in der St.-Laurentius-Straße in Fulda ein 30-Jähriger und beschädigte neben dort geparkten Fahrzeugen auch Gebäudeteile einer dort ansässigen Hilfsorganisation. Nachdem der Randalierer die Griffstange der Eingangstür gewaltsam abriss, schlug er hiermit die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren