Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Sachbeschädigung - Tageswohnungseinbruch

Fulda (ots)

Festnahme nach Sachbeschädigung

Fulda. Am Mittwoch (17.12.), gegen 21.40 Uhr, randalierte in der St.-Laurentius-Straße in Fulda ein 30-Jähriger und beschädigte neben dort geparkten Fahrzeugen auch Gebäudeteile einer dort ansässigen Hilfsorganisation. Nachdem der Randalierer die Griffstange der Eingangstür gewaltsam abriss, schlug er hiermit die Heckscheibe eines dort geparkten Fahrzeugs ein und verursachte Lackschäden an diesem und einem weiteren Fahrzeug. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Täter konnte vor Ort durch Beamte der Polizeistation Fulda festgenommen werden und wurde anschließend zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Tageswohnungseinbruch

Fulda. Am Mittwoch (17.12.), zwischen 18.15 Uhr und 19.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Paulustor" und durchwühlten hier mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Neben Schmuck entwendeten die Täter auch Bargeld und Münzen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

