Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Verletzten

Petersberg (ots)

Petersberg. Am Mittwoch (17.12.), gegen 20.50 Uhr, befuhr ein 32-jähriger BMW-Fahrer aus Hünfeld mit seinen 34-jährigen und 4-jährigen Mitfahrerinnen die Ausfahrt der BAB 7 in Richtung B 458, um nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen. Hierbei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Ford einer 59-Jährigen aus der Gemeinde Dipperz, die die B 458 von Petersberg kommend in Richtung Dipperz befuhr. Im Verlauf des Unfallgeschehens verletzten sich die Insassen des BMWs leicht und die Fahrerin des Fords schwer. Sie alle wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein ebenfalls im BMW befindlicher Hund blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt und wurde durch die Einsatzkräfte an Verwandte der Familie übergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 56.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise vollgesperrt.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell